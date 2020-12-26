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    На «Гюксел Аксель» будет обмен голами?

    «Гезепте» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Турции 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гезепте» — «Фатих Карагюмрюк»
    «Гезепте»
    В субботу, 26 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Турции по футболу «Гезепте» в Измире на стадионе «Гюксел Аксель» сыграет с клубом «Фатих Карагюмрюк». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Гезепте» — «Фатих Карагюмрюк».

    «Гезепте»

    С 18 набранными очками «Гезепте» разместился на 11 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

    Клуб из Измира проиграл свои последние три проведенные игры первенства. На своей арене он уступил «Хатаяспору» (0:1), а на выезде был бит «Ризеспором» (2:3) и «Галатасараем» (1:3).

    Также в этот неудачный период «красно-желтые» успели вылететь и из Кубка страны, потерпев на стадии 1/16 финала на своей территории «Бурсаспору» по итогам овертайма — 4:5.

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    В родных стенах «Гезепте» в текущем первенстве выступает сносно, выиграв три встречи при двух ничейных исходах и поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:9.

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» имеет на своем счету на два очка больше предстоящего противника и находится на четыре строки выше в турнирной таблице.

    В своем последнем проведенном матче турецкой Суперлиги дебютант элиты на своем стадионе переиграл сам «Галатасарай» со счетом 2:1. Отметим, что вырвать викторию удалось на 10 компенсированной минуте с пенальти.

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    • Перед этим клуб из Стамбула на выезде проиграл «Хатаяспору» (1:3), а немного ранее в родных стенах одолел 2:1 «Ризеспор» и расписал мировую с «Кайсериспором» (0:0) в гостях.

    Выездные встречи плохо даются «красно-черным». В текущем чемпионате они еще не побеждали, по три раза сыграв вничью и проиграв, разница мячей составляет 6:11.

    Между собой эти клубы играли трижды. И все матчи выиграл «Гезепте» (дважды по 2:1 и раз 3:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гезепте» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.60.

    Хотя «Фатих Карагюмрюк» в гостях и выступает не особо удачно, но зачастую обменивается результативными ударами с соперниками. Так что ставим в этой встрече на обе забьют. 0

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    «Гезепте» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Турции 26 декабря 2020 года. Прогноз на «Гезепте» — «Фатих Карагюмрюк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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