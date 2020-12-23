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    «Грифоны» добудут очки в выездной встрече?

    «Специя» — «Дженоа». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Италии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Дженоа»
    Эльдор Шомуродов
    В среду, 23 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Специя» на своем поле примет «Дженоа». Поединок начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Специя» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Специя
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    •  Специя 22:45 Дженоа Дженоа
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    «Специя»

    Абсолютный дебютант итальянской элиты в 13 первых турах набрал 11 очков и находится на 17 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на четыре пункта.

    После довольно-таки неплохого старта, «Специя» не может победить уже на протяжении шести последних встреч первенства, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

    Так в минувшем игровом дне коллектив минимально уступил в Милане 1:2 «Интеру», а туром ранее он дома сыграл вничью 2:2 с «Болоньей», прервавшую на тот момент серию из двух поражений.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом розыгрыше Серия А «Специя» в родных стенах еще не знала вкуса побед, трижды поделив очки с оппонентами и столько же игр проиграв, разница забитых и пропущенных — 7:14.

    «Дженоа»

    «Дженоа» находится в зоне вылета, на 19 месте. В 13 проведенных поединках команда заработала всего лишь семь зачетных пунктов, уступая четыре очка безопасной позиции.

    Единственную викторию «грифоны» в этой Серии А добыли еще на старте сезона, разгромив тогда дома «Кротоне» со счетом 4:1. После того они четыре раза сыграли вничью и восемь раз уходили с поля ни с чем.

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    • В своей последней проведенной игре первенства клуб из Генуи проиграл в гостях «Беневенто» со счетом 0:2, а туром ранее сенсационно в родных стенах поделил очки с «Миланом», сыграв 2:2.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Италии «Дженоа» три раза сыграл вничью и потерпел три фиаско, забив в этих матчах лишь два гола при 11 пропущенных.

    Последний раз эти клубы играли между собой в 2013 году в 1/32 финала Кубка Италии. И тогда «Специя» по пенальти прошла «Дженоа» (2:2, пен. 5:3).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Специи» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Дженоа» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.54.

    После последней неудачи «грифоны» сменили тренера. Вполне возможно, что эта рокировка поможет гостям добыть очки. Наша ставка — Х2. 0

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