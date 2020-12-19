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    Сколько удачных подходов сделает «Лион» к воротам «Ниццы»?

    «Ницца» — «Лион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата Франции 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лион»
    Мемфис Депай
    В 16 туре французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 19 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Декабря 2020 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
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    «Ницца»

    Команда из Ниццы приняла участие в 14 поединках Лиги 1. В этих матчах она смогла заработать 21 очко и занять 11 место в таблице. Разрыв между еврокубковой зоной составляет 5 пунктов.

    С 5 ноября по 13 декабря «Ницца» не могла победить в течение восьми матчей во всех соревнованиях. В чемпионате «орлята» проиграли «Монако» (1:2), «Дижону» (1:3), а также расписали мировую с «Реймсом» (0:0).

    А с новым тренером «гимнасты» в первенстве потерпели поражение от «Ренна» (0:1). Прервать ужасную серию команде Адриана Урся удалось лишь в 15-м туре благодаря победе над «Нимом» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Между всеми этими поединками «Ницца» тонула и в Лиге Европы. В заключительных матчах группового раунда «орлята» уступили «Славии» (2:3; 1:3), «Байеру» (2:3) и «Хапоэль» Б-Ш (0:1).

    «Лион»

    В отличие от «Ниццы», футбольный клуб из Лиона сыграл в 15 встречах. В ходе этих матчей команда насобирала 30 очков, благодаря чему она заняла третье место, отстав от лидеров на 2 балла.

    В Лиге 1 «Лион» уже давно идет без поражений. Последний раз без очков «дети» оставались еще в сентябре, когда уступили «Монпелье» (1:2). С тех пор прошло 12 поединков. В семи играх команда победила, а еще 5 завершила вничью.

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    • А с 8 ноября по 13 декабря подопечные Руди Гарсии выиграли в пяти встречах кряду. Все началось с домашней победы над «Сент-Этьеном» в десятом туре (2:1).

    Затем «Лион» обыграл «Анже» (1:0), «Реймс» (3:0), «Мец» (3:1) и ПСЖ (1:0). Но среди недели победная серия «львов» была прервана. На «Парк Олимпик Лион» хозяева скатали ничью с «Брестом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ниццы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 4.38, а на победу «Лиона» — 1.63.

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    В минувшем туре «Ницца» наконец-то прервала свой печальный отрезок благодаря победе. Но обыграла она предпоследнюю команду чемпионата.

    Пока проблемы «орлят» никуда не делись. На выезде «Лион», который сейчас стремится навязать борьбу за чемпионство, должен уверенно разбираться с таким соперником. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5 с коэффициентом 1.60. 0

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    «Ницца» — «Лион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата Франции 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Ницца» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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