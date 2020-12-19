«Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч Ла Лиги 19 декабря 2020 года

В 14 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 19 декабря. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».

«Барселона»

Каталонская команда после 12 сыгранных матчей из 13 возможных сумела подняться на пятое место в турнирной таблице, имея 20 очков. От зоны Лиги чемпионов ее теперь отделяют всего 2 балла.

В последних пяти турах сине-гранатовые добыли три победы и дважды проиграли. Уступила «Барселона» в одном из важных матчей первой половины сезона. На «Ванда Метрополитано» каталонцы влетели «Атлетико» (0:1).

После неудачного выезда в Мадрид «блауграна» дома разгромила «Осасуну» (4:0), а в 12-м туре потерпела поражение от «Кадиса» (1:2). В двух последних играх команда Рональда Кумана одолела «Леванте» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:1).

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В Лиге чемпионов сине-гранатовые в одном из последних матчей разнесли «Ференцварош» (4:0), а в решающей игре они крупно уступили «Ювентусу» (0:3) и вынуждены были отдать туринцам лидерство в группе.

«Валенсия»

Футбольный клуб из одноименного города успел сыграть на 1 матч больше. В 13 поединках эта команда набрала всего 14 очков, из-за чего находится на 12 месте в таблице. От зоны вылета она оторвалась всего на 3 балла.

В октябре и начале ноября «Валенсия» пережила отрезок из четырех поединков без побед, в ходе которого оранжевые проиграли «Бетису» (0:2), «Вильярреалу» (1:2) и «Эльче» (1:2), а также скатали ничью с «Хетафе» (2:2).

Хоть как-то разбавить собственные неудачи «летучие мыши» смогли благодаря домашней победе над «Реалом» в 9-м туре (4:1). После встречи с мадридцами команда Хави Грасии разошлась миром с «Алавесом» (2:2).

В трех других матчах Примеры «Валенсия» уступила «Атлетико» (0:1) и заработала по баллу в противостояниях с «Эйбаром» (0:0) и «Атлетиком» (2:2). А недавно в Кубке страны оранжевые прошли «Террасу» в овертайме (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в игре 14-го тура Ла Лиги букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью — 5.95, а на победу «Валенсии» — 9.30.

Несмотря на свой игровой кризис, «мышата» в матчах против больших команд в текущем сезоне старались биться на равных. Они победили «Реал Сосьедад», хлопнули «Реал» и практически выстояли против мощного «Атлетико».

На «Камп Ноу» гостям особо терять нечего, поэтому можно пользоваться проблемами каталонцев в защите. Ну и «Барса» без нескольких забитых мячей дома не останется.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.65. 0