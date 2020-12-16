«Шальке» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года

В 12 туре чемпионата Германии «Шальке» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Фрайбург».

«Шальке»

Футбольный клуб из Гельзенкирхена в Бундеслиге застрял на последнем месте. За 11 туров эта команда смогла заработать всего 4 очка, из-за чего она отстала от спасительной зоны на 6 пунктов.

Недавно «Шальке» принял участие в Кубке Германии. На стадии 1/32 синие раскатали «ФК Швайнфюрт» из Региональной лиги (4:1). После этого команда продолжила свой путь без побед в чемпионате.

В седьмом туре Бундеслиги подопечные Мануэля Баума смогли спасти ничью в поединке с «Майнцем» (2:2), после чего «горняки» на своем поле не справились с «Вольфсбургом» (0:2).

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Далее в Менхенгладбахе «Шальке» был разгромлен «Боруссией» М (1:4), а затем на «Фельтинс-Арене» хозяева влетели «Байеру» (0:3). В последнем поединке команда Баума скатала ничью с «Аугсбургом» (2:2).

«Фрайбург»

Немецкая команда из города Фрайбург-им-Брайсгау в 11 матчах Бундеслиги смогла заработать 11 очков, благодаря чему в турнирной таблице она занимает 14 место, опережая зону вылета на 4 пункта.

В прошлом месяце «Фрайбург» успел принять участие в четырех поединках чемпионата Германии. Но в этих матчах команда набрала всего 1 очко. В трех встречах она проиграла.

Сперва подопечные Кристиана Штрайха дома уступили «Байеру» (2:4), после чего на чужом поле они крупно влетели «РБ Лейпцигу» (0:3). В другой встрече команда оказалась слабее «Майнца» (1:3).

Позже «Фрайбург» разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2). А в своем последнем матче коллектив Штрайха добыл первую за девять туров победу, хлопнув дома «Арминию» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Шальке» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.02, на ничью — 3.44, а на победу «Фрайбурга» — 2.47.

В текущем сезоне коллектив Штрайха не блещет результатами, но все же выглядит намного лучше кризисного «Шальке», у которого проблемы и с финансами, и с результатами.

В непростом гостевом матче клуб из города Фрайбург-им-Брайсгау должен пользоваться слабостью «горняков». Наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.67. 0