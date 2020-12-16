ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА Неймар сыграет против «Барселоны»Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии Поль ПогбаТрансферный дайджест. 8-14 декабря
  • 07:00
    • «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев
  • 21:49
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Йокерит»
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
  • 16:22
    • Неймар избежал переломов по итогам матча с «Лионом»
  • 15:38
    • «Краснодар» сыграет с загрбеским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, «МЮ» — с «Реал Сосьедадом»
  • 20:46
    • Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football
  • 17:52
    • Главный тренер загребского «Динамо» призвал уважать «Краснодар»
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Фрайбург» ужасной формой «Шальке»?

    «Шальке» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Фрайбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Фрайбург»
    Винченцо Грифо
    В 12 туре чемпионата Германии «Шальке» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Фрайбург».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2020 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    Футбольный клуб из Гельзенкирхена в Бундеслиге застрял на последнем месте. За 11 туров эта команда смогла заработать всего 4 очка, из-за чего она отстала от спасительной зоны на 6 пунктов.

    Недавно «Шальке» принял участие в Кубке Германии. На стадии 1/32 синие раскатали «ФК Швайнфюрт» из Региональной лиги (4:1). После этого команда продолжила свой путь без побед в чемпионате.

    В седьмом туре Бундеслиги подопечные Мануэля Баума смогли спасти ничью в поединке с «Майнцем» (2:2), после чего «горняки» на своем поле не справились с «Вольфсбургом» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Далее в Менхенгладбахе «Шальке» был разгромлен «Боруссией» М (1:4), а затем на «Фельтинс-Арене» хозяева влетели «Байеру» (0:3). В последнем поединке команда Баума скатала ничью с «Аугсбургом» (2:2).

    «Фрайбург»

    Немецкая команда из города Фрайбург-им-Брайсгау в 11 матчах Бундеслиги смогла заработать 11 очков, благодаря чему в турнирной таблице она занимает 14 место, опережая зону вылета на 4 пункта.

    В прошлом месяце «Фрайбург» успел принять участие в четырех поединках чемпионата Германии. Но в этих матчах команда набрала всего 1 очко. В трех встречах она проиграла.

  • «Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • Среди кандидатов — не только Роберт Левандовски
  • 11/12/2020

    • Сперва подопечные Кристиана Штрайха дома уступили «Байеру» (2:4), после чего на чужом поле они крупно влетели «РБ Лейпцигу» (0:3). В другой встрече команда оказалась слабее «Майнца» (1:3).

    Позже «Фрайбург» разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2). А в своем последнем матче коллектив Штрайха добыл первую за девять туров победу, хлопнув дома «Арминию» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шальке» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.02, на ничью — 3.44, а на победу «Фрайбурга» — 2.47.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В текущем сезоне коллектив Штрайха не блещет результатами, но все же выглядит намного лучше кризисного «Шальке», у которого проблемы и с финансами, и с результатами.

    В непростом гостевом матче клуб из города Фрайбург-им-Брайсгау должен пользоваться слабостью «горняков». Наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.67. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Беневенто — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • Вчера в 14:00     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • Вчера в 15:00     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Шальке» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Бундеслиги 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Шальке» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры