«Штутгарт» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 15 декабря 2020 года

«Штутгарт»
Перед стартом 12 игрового дня «Штутгарт» с 17 набранными очками разместился на седьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая шестой еврокубковой строке только по дополнительным показателям.
«Автозаводцы» за всю турнирную дистанцию проиграли лишь дважды. Одно из поражений было пару туров тому назад в родных стенах от самой «Баварии» со счетом 1:3.
После того поединка «швабы» провели две выездные встречи и обе выиграли. Сперва они в Бремене переиграли 2:1 «Вердер», а накануне разгромили в Дортмунде «Боруссию» — 5:1.
Календарь и таблица Бундеслиги
На своем поле «Штутгарт» в текущем чемпионате Германии еще не побеждал, трижды сыграв вничью при двух фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:10.
«Унион» Берлин
У «Униона» в копилке находятся те же 17 зачетных пунктов, но он идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей. От пятой позиции его отделяет два очка.
Несколько дней тому назад берлинский коллектив в родных стенах смог устоять против «Баварии», сыграв вничью со счетом 1:1. Правда, этой мировой он продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей.
В этот период «железные» уступили в дерби «Герте» (1:3) и на своем стадионе поделили очки с «Айнтрахтом» (3:3). К слову, мировой с франктфуртцами они прервали на тот момент свою 3-матчевую победную серию.
На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Унион» потерпел только одно фиаско, еще дважды он выигрывал и две встречи свел вничью, разница мячей — 8:7.
Последний раз эти команды играли в стыках за место в первой БЛ в 2019 году. И тогда «Унион» одержал итоговую победу над «Штутгартом», сыграв дважды вничью: 0:0 в Берлине и 2:2 в Штутгарте.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.21.
На викторию «Униона» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.58.
После ярких матчей в прошлых турах, на этот раз не стоит ждать от команд зрелищного и результативного футбола. Рекомендуем ставить в данном поединке на ТМ 3,0. 0