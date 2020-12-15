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    Скажется на командах усталость после последних матчей?

    «Штутгарт» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 15 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Унион» Берлин
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    В вторник, 15 декабря, «Штутгарт» на своем поле примет берлинский «Унион» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Унион» Берлин.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2020 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Штутгарт»

    Перед стартом 12 игрового дня «Штутгарт» с 17 набранными очками разместился на седьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги, уступая шестой еврокубковой строке только по дополнительным показателям.

    «Автозаводцы» за всю турнирную дистанцию проиграли лишь дважды. Одно из поражений было пару туров тому назад в родных стенах от самой «Баварии» со счетом 1:3.

    После того поединка «швабы» провели две выездные встречи и обе выиграли. Сперва они в Бремене переиграли 2:1 «Вердер», а накануне разгромили в Дортмунде «Боруссию» — 5:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле «Штутгарт» в текущем чемпионате Германии еще не побеждал, трижды сыграв вничью при двух фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:10.

    «Унион» Берлин

    У «Униона» в копилке находятся те же 17 зачетных пунктов, но он идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей. От пятой позиции его отделяет два очка.

    Несколько дней тому назад берлинский коллектив в родных стенах смог устоять против «Баварии», сыграв вничью со счетом 1:1. Правда, этой мировой он продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей.

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    • В этот период «железные» уступили в дерби «Герте» (1:3) и на своем стадионе поделили очки с «Айнтрахтом» (3:3). К слову, мировой с франктфуртцами они прервали на тот момент свою 3-матчевую победную серию.

    На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Унион» потерпел только одно фиаско, еще дважды он выигрывал и две встречи свел вничью, разница мячей — 8:7.

    Последний раз эти команды играли в стыках за место в первой БЛ в 2019 году. И тогда «Унион» одержал итоговую победу над «Штутгартом», сыграв дважды вничью: 0:0 в Берлине и 2:2 в Штутгарте.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Униона» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.58.

    После ярких матчей в прошлых турах, на этот раз не стоит ждать от команд зрелищного и результативного футбола. Рекомендуем ставить в данном поединке на ТМ 3,0. 0

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    «Штутгарт» — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 15 декабря 2020 года. Прогноз на «Штутгарт» — «Унион» Берлин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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