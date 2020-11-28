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    Продолжит ли «Унион» победный путь?

    «Унион» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Айнтрахт»
    «Унион» Берлин идет на шестом месте
    «Унион» Берлин будет принимать «Айнтрахт» в 9-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Ан дер Альтен Форстерей» 28 ноября. Начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Ноября 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Унион» Берлин

    «Унион» на данный момент неожиданно занимает шестое место, в активе гостей 15 очков. Беспроигрышная серия клуба составляет уже семь матчей, три из которых завершились вничью.

    Единственное пока что поражение коллектива состоялось в 1-м туре 19 сентября. В нем он проиграл на своем поле «Аугсбургу» (1:3).

    Примечательно, что берлинцы выиграли три предыдущих поединка кряду. Победить удалось «Хоффенхайм» (3:1), «Арминию» (5:0) и «Кельн» (2:1).

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    Примечательно, что перед этим клуб сыграл вничью с одинаковым счетом 1:1 в двух турах кряду — с «Шальке» и «Фрайбург».

    «Айнтрахт»

    Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне занимает 11 позицию в таблице Бундеслиги. В восьми турах команда заработала 11 очков. От зоны еврокубков ее отделяет четыре балла.

    В начале сезона «Айнтрахт» сыграл с «Мюнхеном 1860» в Кубке Германии. В этом матче «орлы» вышли победителями (2:1). А в дебютной встрече чемпионата была ничья с «Арминией» (1:1).

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    • Затем подопечные Ади Хюттера в Берлине прихлопнули «Герту» (3:1), а в начале ноября они обыграли «Хоффенхайм» у себя дома (2:1). С того момента команда из Франкфурта больше не побеждает.

    В четырех встречах Бундеслиги «Айнтрахт» расписал мировую с «Кельном» (1:1), был разгромлен «Баварией» (0:5), а также сыграл вничью с «Вердером» (1:1), «Штутгартом» (2:2) и «РБ Лейпцигом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Унион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87. 0

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    «Унион» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Унион» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.87
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