«Боруссия» М — «Шальке». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Шальке» в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Менхенгладбахе, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Шальке».

«Боруссия» М

Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 12 очков.

«Жеребята» в восьми турах одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), а также разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1).

В последнем матче Лиги чемпионов «Боруссия» разгромила «Шахтер» (4:0) и осталась на первом месте в группе B с 8 набранными очками.

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В лазарете менхенгладбахского клуба находятся Йонас Хофманн и Рами Бенсебаини.

«Шальке»

«Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 3 баллами.

На счету «горняков» три ничьи и пять поражений в восьми сыгранных турах.

В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2) и потерпела поражение от «Вольфсбурга» (0:2).

Среди травмированных у «Шальке» значатся Набиль Бенталеб, Гонсалу Пасиенсия, Салиф Сане, Ральф Ферманн и Амин Харит.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.38, победа «Шальке» — 8.30, ничья — 5.20.

Очевидно, что «жеребята» пребывают в лучшей форме, о чем свидетельствуют не только их выступления в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов.

Да, в двух предыдущих встречах национального первенства подопечные Марко Розе ни разу не выиграли, но в противостоянии с аутсайдером их шансы высоки, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Боруссии" и тотал больше 2» за 1.72.

Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 3» за 1.90 по той причине, что «Боруссия» в целом играет со ставкой на атаку, не особо беспокоясь о защите собственных ворот. 0