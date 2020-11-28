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    Обыграет ли менхенгладбахская «Боруссия» аутсайдера Бундеслиги?

    «Боруссия» М — «Шальке». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Шальке»
    Футболисты «Боруссии»
    В субботу, 28 ноября, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Шальке» в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Менхенгладбахе, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Ноября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 8.40
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 12 очков.

    «Жеребята» в восьми турах одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), а также разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1).

    В последнем матче Лиги чемпионов «Боруссия» разгромила «Шахтер» (4:0) и осталась на первом месте в группе B с 8 набранными очками.

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    В лазарете менхенгладбахского клуба находятся Йонас Хофманн и Рами Бенсебаини.

    «Шальке»

    «Шальке» расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 3 баллами.

    На счету «горняков» три ничьи и пять поражений в восьми сыгранных турах.

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    • В ноябрьских матчах команда Мануэля Баума поделила очки с «Майнцем» (2:2) и потерпела поражение от «Вольфсбурга» (0:2).

    Среди травмированных у «Шальке» значатся Набиль Бенталеб, Гонсалу Пасиенсия, Салиф Сане, Ральф Ферманн и Амин Харит.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.38, победа «Шальке» — 8.30, ничья — 5.20.

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    Очевидно, что «жеребята» пребывают в лучшей форме, о чем свидетельствуют не только их выступления в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов.

    Да, в двух предыдущих встречах национального первенства подопечные Марко Розе ни разу не выиграли, но в противостоянии с аутсайдером их шансы высоки, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Боруссии" и тотал больше 2» за 1.72.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 3» за 1.90 по той причине, что «Боруссия» в целом играет со ставкой на атаку, не особо беспокоясь о защите собственных ворот. 0

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    «Боруссия» М — «Шальке». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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