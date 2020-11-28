«Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 28 ноября 2020 года

В 16-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» примет «Зенит». Встреча, которая пройдет в Туле на арене «Арсенал» 28 ноября, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит».

«Арсенал» Тула

Последнюю победу «Арсенал» одержал в середине октября, обыграв дома «Урал» (1:0). После этого туляки одолели в Кубке России «Текстильщик» на выезде, но лишь по пенальти — 0:0 (4:3).

В чемпионате России«Арсенал» не побеждает уже 4 матча, закончив октябрь выездным разгромом от ЦСКА (1:5) и гостевым поражением от «Рубина» (1:3).

В домашнем матче с «Ротором» туляки упустили победу, играя большую часть матча в большинстве — 1:1. Выезд в гости к «Локо» завершился поражением со счетом 0:1, опять же, играя тайм в большинстве.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 15 туров РПЛ «Арсенал» с 13 очками на 13-м месте. Разница мячей 17-27, три гола забил Эванс Кангва.

«Зенит»

В конце октября «Зенит» уступил в Дортмунде местной «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ, а ноябрь начал с выездной победы над «Химками» (2:0) в чемпионате России.

Затем, в домашнем матче, «Зенит» упустил победу над «Лацио» (1:1), пропустив на 85-й минуте. В РПЛ питерцы на своем поле обыграл обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

После чего в Грозном «Зенита» поделил очки с «Ахматом» (2:2) в чемпионате России, а в Лиге чемпионов был бит «Лацио», проиграв в Риме со счетом 1:3.

После 15 туров РПЛ «Зенит» с 31 очком идет на 2-м месте, на балл отставая от ЦСКА. Разница мячей 32-12, 7 голов на счету Артем Дзюбы, по 6 голов забили Сердар Азмун и Александр Ерохин.

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью — 4.20, а на победу «Зенита»— 1.57.

В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне питерцы победили 3:1 дома и 1:0 в Туле. В 5 матчах в Туле «Зенит» победил трижды и раз сыграл вничью.

«Арсенал» одержал все свои три победы в сезоне дома, но вряд ли сумеет сдержать питерцев Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.79 и «обе забьют» за 1,88. 0