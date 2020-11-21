«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 21 ноября 2020 года

В 9 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» на одноименном стадионе в Лондоне. Начало встречи 21 ноября в 20:30 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм»

Перед этим поединком «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ с 17 очками, отставая от «Лестера» всего на один пункт. Подопечные Моуринью давно не проигрывали и сейчас идут на серии из 7 матчей без поражений.

«Шпоры» выиграли в трех матчах турнира подряд. Они обыграли «Бернли» и «Вест Бромвич» (1:0), а также победили «Брайтон» 2:1.

За 6 последних игр было одно поражение в Лиге Европы. Хозяева уступили 0:1 «Антверпену». В остальных пяти поединках были положительные результаты.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграет Мэтт Доэрти, который находится на карантине. Под вопросом участие Ламелы, Ло Чельсо и Бергвейна.

«Манчестер Сити»

«Горожане» находятся на экваторе турнирной таблицы. У них 12 очков и серия из пяти беспроигрышных матчей в АПЛ.

«Манчестер Сити» в прошлом туре отыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Также стоит выделить ничью с «Вест Хэмом» (1:1). Из последних побед — 1:0 с «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом».

Подопечные Гвардиолы не знают поражений в девяти матчах подряд. Они выиграли три из четырех встреч, пропустив всего один мяч от «мерсисайдцев».

Не примут участия в этой игре Серхио Агуэро и Фернандиньо. Александр Зинченко на карантине. Стерлинг, Аке и Менди под вопросом.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 1.82 «Ман Сити» выступает, как фаворит противостояния. На «Тоттенхэм» букмекеры поставили 4.20, а ничью оценили в 4.10.

Гвардиола обыгрывал Моуринью 11 раз, тогда как у португальца только 6 побед в очных встречах. Можно поставить на победу гостей.

У Харри Кейна 7 голов в 8 играх этого сезона. От него можно ожидать результативных действий, поэтому ставим на то, что он забьет за 2.65. 0