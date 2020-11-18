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    Уступит ли Австрия путевку в топ-дивизион Норвегии?

    Австрия — Норвегия. Прогноз (к. 4.00) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Норвегия
    Австрия лидирует в группе
    18 ноября в заключительном туре Лиги B группы 1 сборная Австрии в Вене на «Эрнст Хаппель» сыграет с национальной командой Норвегии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Австрия — Норвегия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 18 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    Австрия

    Австрийцам достаточно сыграть вничью или проиграть 0:1, чтобы выйти в топ-дивизион. Сборная и разу не играла в этом сезоне Лиги наций вничью.

    Обыграв Норвегию 2:1, команда уступила румынам 2:3. После этого подопечные Франко Фоды с минимальным счетом одолели Северную Ирландию и с тем же результатом отомстили Румынии.

    Затем коллектив разгромил переиграл на своем поле Северную Ирландию со счетом 2:1. После пяти туров он лидирует с отрывом в три очка от соперника.

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    11 ноября Австрия провела контрольный матч с Люксембургом и выиграла 3:0. Ее победная серия составляет пять матчей.

    Норвегия

    Норвегия занимает второе место в турнирной таблице группы B1, имея на своем счету 9 набранных очков.

    «Львы» дважды обыграли Северную Ирландию (5:1 и 1:0), расправились с Румынией (4:0), а также проиграли Австрии (1:2).

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    • В октябре норвежцы тоже упустили возможность квалифицироваться на Евро-2020, уступив в игре плей-офф Сербии (1:2 д.в.).

    11 ноября команда Ларса Лагербека должна была провести контрольный матч с Израилем, но его отменили из-за угрозы коронавируса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья оцениватся в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — Австрия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,00. 0

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    Австрия — Норвегия. Прогноз (к. 4.00) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года. Прогноз на Австрия — Норвегия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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