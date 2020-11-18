Австрия — Норвегия. Прогноз (к. 4.00) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

Австрия
Австрийцам достаточно сыграть вничью или проиграть 0:1, чтобы выйти в топ-дивизион. Сборная и разу не играла в этом сезоне Лиги наций вничью.
Обыграв Норвегию 2:1, команда уступила румынам 2:3. После этого подопечные Франко Фоды с минимальным счетом одолели Северную Ирландию и с тем же результатом отомстили Румынии.
Затем коллектив разгромил переиграл на своем поле Северную Ирландию со счетом 2:1. После пяти туров он лидирует с отрывом в три очка от соперника.
11 ноября Австрия провела контрольный матч с Люксембургом и выиграла 3:0. Ее победная серия составляет пять матчей.
Норвегия
Норвегия занимает второе место в турнирной таблице группы B1, имея на своем счету 9 набранных очков.
«Львы» дважды обыграли Северную Ирландию (5:1 и 1:0), расправились с Румынией (4:0), а также проиграли Австрии (1:2).
В октябре норвежцы тоже упустили возможность квалифицироваться на Евро-2020, уступив в игре плей-офф Сербии (1:2 д.в.).
11 ноября команда Ларса Лагербека должна была провести контрольный матч с Израилем, но его отменили из-за угрозы коронавируса.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,20.
Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья оцениватся в 5,80.
Наши прогноз и ставка — Австрия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,00. 0