Австрия — Норвегия. Прогноз (к. 4.00) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

18 ноября в заключительном туре Лиги B группы 1 сборная Австрии в Вене на «Эрнст Хаппель» сыграет с национальной командой Норвегии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Австрия — Норвегия.

Австрия

Австрийцам достаточно сыграть вничью или проиграть 0:1, чтобы выйти в топ-дивизион. Сборная и разу не играла в этом сезоне Лиги наций вничью.

Обыграв Норвегию 2:1, команда уступила румынам 2:3. После этого подопечные Франко Фоды с минимальным счетом одолели Северную Ирландию и с тем же результатом отомстили Румынии.

Затем коллектив разгромил переиграл на своем поле Северную Ирландию со счетом 2:1. После пяти туров он лидирует с отрывом в три очка от соперника.

Все прогнозы на Лигу наций

11 ноября Австрия провела контрольный матч с Люксембургом и выиграла 3:0. Ее победная серия составляет пять матчей.

Норвегия

Норвегия занимает второе место в турнирной таблице группы B1, имея на своем счету 9 набранных очков.

«Львы» дважды обыграли Северную Ирландию (5:1 и 1:0), расправились с Румынией (4:0), а также проиграли Австрии (1:2).

В октябре норвежцы тоже упустили возможность квалифицироваться на Евро-2020, уступив в игре плей-офф Сербии (1:2 д.в.).

11 ноября команда Ларса Лагербека должна была провести контрольный матч с Израилем, но его отменили из-за угрозы коронавируса.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья оцениватся в 5,80.

Наши прогноз и ставка — Австрия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,00. 0