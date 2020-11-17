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    Сколько голов будет в игре за первое место?

    Испания — Германия. Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Германия
    Серхио Рамос
    В шестом туре Лиги наций сборная Испании будет принимать сборную Германии в матче Лиги А. Игра пройдет на «Эстадио де-ла-Картуха» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Испания — Германия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 17 Ноября 2020 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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    Испания

    В пяти матчах Лиги наций испанская команда заработала 9 очков и оформила разницу голов — 7:3. В турнирной таблице группы 4 она на данный момент находится на второй позиции.

    В первом матче Лиги наций Испания в Штутгарте сразилась с Германией. В гостевой игре «фурия роха» вырвала ничью в компенсированное время (1:1). А в следующей встрече она разгромила Украину (4:0).

    В октябре команда Луиса Энрике разошлась миром с Португалией в контрольном поединке (0:0), а 10 числа прошлого месяца испанцы дома обыграли Швейцарию (1:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Первое поражение в Лиге наций Испания потерпела в четвертом туре во встрече с Украиной (0:1). В ноябре подопечные Луиса Энрике разошлись миром с Нидерландами в товарняке (1:1) и со Швейцарией в официальном матче (1:1).

    Германия

    В своих пяти играх в Лиге наций «немецкая машина» заработала 9 баллов, забила 10 голов, а пропустить успела 7. В таблице группы 4 она находится на первом месте и опережает испанцев на 1 очко.

    В дебютной игре 2020 года Германия не удержала победный результат во встрече с Испанией (1:1). А во втором туре «бундестим» расписала мировую с командой Швейцарии (1:1).

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    • В октябре подопечные Йоахима Лева устроили голевую перестрелку в товарищеском матче с турками (3:3), после чего в Лиге наций немцы победили Украину (2:1) и еще раз скатали ничейку со швейцарцами (3:3).

    В ноябре сборная Германии приняла участие в контрольном поединке с Чехией, в которой команда Лева была сильнее (1:0). Позже в Лиге наций «бундестим» обыграла Украину (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Испании в матче шестого тура букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью они предлагают поставить за 3.62, а на победу Германии — за 2.94.

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    Когда Лига наций только начиналась, эти топовые сборные между собой сыграли ярко в нападении, но результативность подкачала.

    В предстоящей рубке с немцами Испанию устроит лишь победа. Команда Энрике будет активно играть впереди, но и гости грядущей встречи с их умением контратаковать не намерены отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.85. 0

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    Испания — Германия. Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Испания — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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