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    Кому достанется путевка в «Финал четырех»?

    Испания — Германия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Германия
    Испания — Германия
    В матче 6-го тура Лиги наций сборная Испании проведет матч против сборной Германии. Команды сыграют в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья». Старт поединка в 22:45 по мск 17-го ноября. Прогноз на Испания — Германия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 17 Ноября 2020 года
    Испания
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    •  Испания 22:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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    Сборная Испании

    В прошлом розыгрыше Лиги Наций испанцы заняли только второе место в своей группе Лиги А, пропустив вперёд англичан.

    В квалификации Евро-2020 испанцы возглавили группу F, набрав в 10 матчах 26 очков и ни разу не проиграв — 8 побед, 2 ничьи (по 1:1 на выезде с Норвегией и Швецией).

    Новый сезон Лиги наций Испания начала в сентябре с выездной ничьей с Германией (1:1). Затем испанцы дома разгромили Украину (4:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В октябре подопечные Луиса Энрике сыграли контрольный матч с Португалией (0:0), а в Лиге наций дома одолели Швейцарию (1:0) и в Киеве неожиданно уступили Украине (0:1).

    В ноябре сборная Испании провела «товарняк» с Голландией (1:1), а в Лиге наций спаслась от выездного поражения в матче с Швейцарией (1:1), не реализовав два пенальти.

    Сборная Германии

    В предыдущем розыгрыше Лиги Наций немцы заняли последнее место в своей группе, но избежали вылета благодаря увеличению количества команд в Лиге А.

    В квалификации Евро-2020 немцы заняли первое место в группе С, набрав 21 очко в 8 матчах. Единственное поражение Германия потерпела дома от Голландии (2:4).

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    • На старте сезона Лиги наций немцы упустили на последних минутах домашнюю победу над Испанией (1:1), а затем на выезде поделили очки со Швейцарией (1:1).

    В октябре подопечные Лева сыграли «товарняк» с Турцией (3:3), а в Лиге наций одолели в гостях Украину (2:1) и устроили домашнюю перестрелку с Швейцарией (3:3).

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    • В ноябре сборная Германии на своем поле победила Чехию (1:0) в товарищеском матче и обыграла Украину (3:1) в рамках Лиги наций.

    Прогноз и ставки

    На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.50, а на победу Германии — 2.75.

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    Германия возглавляет группу А4 с 9 очками, у Испании 8 очков, у Украины 6. Немцам хватит ничьей для выхода в «Финал четырех», испанцам нужна только победа.

    Обе команды не блещут в этой Лиге наций, но немцы набрали ход к концу группового этапа. Прогнозируем, что сборная Германии не проиграет на выезде.

    В 7 последних матчах сборной Германии в Лиге наций был обмен голами. Интересен вариант для ставок «гол в обоих таймах» за 1.70. 0

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    Испания — Германия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Испания — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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