Испания — Германия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу наций 17 ноября 2020 года

В матче 6-го тура Лиги наций сборная Испании проведет матч против сборной Германии. Команды сыграют в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья». Старт поединка в 22:45 по мск 17-го ноября. Прогноз на Испания — Германия.

Сборная Испании

В прошлом розыгрыше Лиги Наций испанцы заняли только второе место в своей группе Лиги А, пропустив вперёд англичан.

В квалификации Евро-2020 испанцы возглавили группу F, набрав в 10 матчах 26 очков и ни разу не проиграв — 8 побед, 2 ничьи (по 1:1 на выезде с Норвегией и Швецией).

Новый сезон Лиги наций Испания начала в сентябре с выездной ничьей с Германией (1:1). Затем испанцы дома разгромили Украину (4:0).

Календарь и таблица Лиги наций

В октябре подопечные Луиса Энрике сыграли контрольный матч с Португалией (0:0), а в Лиге наций дома одолели Швейцарию (1:0) и в Киеве неожиданно уступили Украине (0:1).

В ноябре сборная Испании провела «товарняк» с Голландией (1:1), а в Лиге наций спаслась от выездного поражения в матче с Швейцарией (1:1), не реализовав два пенальти.

Сборная Германии

В предыдущем розыгрыше Лиги Наций немцы заняли последнее место в своей группе, но избежали вылета благодаря увеличению количества команд в Лиге А.

В квалификации Евро-2020 немцы заняли первое место в группе С, набрав 21 очко в 8 матчах. Единственное поражение Германия потерпела дома от Голландии (2:4).

На старте сезона Лиги наций немцы упустили на последних минутах домашнюю победу над Испанией (1:1), а затем на выезде поделили очки со Швейцарией (1:1).

В октябре подопечные Лева сыграли «товарняк» с Турцией (3:3), а в Лиге наций одолели в гостях Украину (2:1) и устроили домашнюю перестрелку с Швейцарией (3:3).

В ноябре сборная Германии на своем поле победила Чехию (1:0) в товарищеском матче и обыграла Украину (3:1) в рамках Лиги наций.

Прогноз и ставки

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.50, а на победу Германии — 2.75.

Германия возглавляет группу А4 с 9 очками, у Испании 8 очков, у Украины 6. Немцам хватит ничьей для выхода в «Финал четырех», испанцам нужна только победа.

Обе команды не блещут в этой Лиге наций, но немцы набрали ход к концу группового этапа. Прогнозируем, что сборная Германии не проиграет на выезде.

В 7 последних матчах сборной Германии в Лиге наций был обмен голами. Интересен вариант для ставок «гол в обоих таймах» за 1.70. 0