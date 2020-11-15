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    «Огурцы» продлят неудачную серию «гончаров»?

    «Леганес» — «Алькоркон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Алькоркон»
    Футболист «Леганеса»
    В воскресенье, 15 ноября, в рамках 12-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» примет «Алькоркон». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Алькоркон».
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Ноября 2020 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Леганес»

    «Леганес», покинувший по итогам прошлого сезона Примеру, в Сегунде на данный момент с 19 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от второй строчки на три пункта.

    В своем последнем сыгранном поединке «огурцы» расписали выездную мировую с «Альбасете» (0:0). Эта ничья стала первой для команды в текущем чемпионате, до этого она шесть матчей выиграла и потерпела четыре фиаско.

    Перед этим «зелено-белые» одолели на своей арене «Мирандес» со счетом 1:0, а ранее они с таким же результатом были повержены в гостях «Сабаделем».

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    В родных стенах «Леганес» в этом розыгрыше Сегунды выступает сильно, выиграв пять встреч при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 8:3.

    «Алькоркон»

    «Алькоркон», который в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды в четырех очках от зоны плей-офф, в текущем розыгрыше находится на самом дне, имея в своей копилке лишь четыре балла.

    Эти пункты «гончары» как раз заработали на старте турнира, расписав мировую на выезде с «Мирандесем» (0:0) и обыграв в родных стенах «Тенерифе» со счетом 2:0.

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    • После этого они проиграли восемь встреч чемпионата подряд, забив в них всего лишь один гол при 14 пропущенных. Так в минувшем туре «желтые» были дома разгромлены «Фуэнлабрадой» — 0:3.

    На выезде в этом розыгрыше Сегунды «Алькоркон» еще не забивал при трех пропущенных мячах, трижды проиграв и раз сыграв вничью.

    В прошлом году эти клубы провели между собой два спарринга, в которых раз победил «Леганес» (3:0) и раз была ничья (0:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Алькоркона» дают — 6.65, ничья оценена — в 3.40.

    Гости находятся в ужасном состоянии и имеют очень мало шансов на благоприятный исход с «Леганесом», который выступает дома сильно. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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    «Леганес» — «Алькоркон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 15 ноября 2020 года. Прогноз на «Леганес» — «Алькоркон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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