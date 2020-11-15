«Леганес» — «Алькоркон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, в рамках 12-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» примет «Алькоркон». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Алькоркон».

«Леганес»

«Леганес», покинувший по итогам прошлого сезона Примеру, в Сегунде на данный момент с 19 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от второй строчки на три пункта.

В своем последнем сыгранном поединке «огурцы» расписали выездную мировую с «Альбасете» (0:0). Эта ничья стала первой для команды в текущем чемпионате, до этого она шесть матчей выиграла и потерпела четыре фиаско.

Перед этим «зелено-белые» одолели на своей арене «Мирандес» со счетом 1:0, а ранее они с таким же результатом были повержены в гостях «Сабаделем».

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В родных стенах «Леганес» в этом розыгрыше Сегунды выступает сильно, выиграв пять встреч при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 8:3.

«Алькоркон»

«Алькоркон», который в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды в четырех очках от зоны плей-офф, в текущем розыгрыше находится на самом дне, имея в своей копилке лишь четыре балла.

Эти пункты «гончары» как раз заработали на старте турнира, расписав мировую на выезде с «Мирандесем» (0:0) и обыграв в родных стенах «Тенерифе» со счетом 2:0.

После этого они проиграли восемь встреч чемпионата подряд, забив в них всего лишь один гол при 14 пропущенных. Так в минувшем туре «желтые» были дома разгромлены «Фуэнлабрадой» — 0:3.

На выезде в этом розыгрыше Сегунды «Алькоркон» еще не забивал при трех пропущенных мячах, трижды проиграв и раз сыграв вничью.

В прошлом году эти клубы провели между собой два спарринга, в которых раз победил «Леганес» (3:0) и раз была ничья (0:0).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.65.

На викторию «Алькоркона» дают — 6.65, ничья оценена — в 3.40.

Гости находятся в ужасном состоянии и имеют очень мало шансов на благоприятный исход с «Леганесом», который выступает дома сильно. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0