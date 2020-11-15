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    Продолжит ли Венгрия погоню за Россией?

    Венгрия — Сербия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Сербия
    Доминик Собослаи
    В воскресенье, 15 ноября, сборная Венгрии на своем поле примет команду Сербии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы B3, которая пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Венгрия — Сербия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 15 Ноября 2020 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    Венгрия

    Сборная Венгрии занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав 7 очков в четырех турах.

    «Волшебные мадьяры» набрали один балл в противостоянии с Россией (2:3 и 0:0), а также обыграли Турцию (1:0) и Сербию (1:0).

    Накануне подопечные Марко Росси завоевали путевку в финальную часть Евро-2020, победив в финале плей-офф Исландию (2:1). Примечательно, что до 88-й минуты венгры уступали, но голы Лоика Него и Доминика Собослаи оставили «викингов» за бортом чемпионата Европы.

    Все прогнозы на Лигу наций

    После травм у сборной Венгрии восстанавливаются Адам Ковачик, Ботонд Барат и Бенджамин Бабати. На карантине находится Ласло Кляйнхайслер.

    Сербия

    Сборная Сербии идет на четвертой строчке в турнирной таблице группы B3, имея на своем счету 2 очка после четырех туров.

    «Орлы» дважды сыграли вничью с Турцией (0:0 и 2:2), а также по разу проиграли России (1:3) и Венгрии (0:1).

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  • Вчера

    • Команда Любиши Тумбаковича тоже претендовала на выход в финальную часть Евро-2020, однако в напряженной встрече уступили Шотландии (1:1, 4:5 — по пенальти).

    У Сербии травмирован Джордже Деспотович. Коронавирусом болеют Лука Миливоевич и Филип Джуричич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Сербии — 2.60, победа Венгрии — 2.90, ничья — 3.10.

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    Честно говоря, такой расклад сил нас немного удивляет, ведь непопадание на Евро-2020 должно больно ударить по «орлам», которые через несколько дней после такого потрясения вряд ли выдадут свою лучшую игру.

    В семи последних матчах команда Любиши Тумбаковича одержала всего одну победу, да и ту в овертайме над Норвегией.

    Что касается «волшебных мадьяр», то в 2020 году они проигрывали только России. Учитывая все это, наш прогноз и ставка — «победа сборной Венгрии с форой 0» за 2.00.

    Другой вариант — «сборная Венгрии выиграет хотя бы один тайм» за 2.03. Подопечные Марко России находятся на эмоциональном подъеме, поэтому ждем от них яркой игры. 0

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    Венгрия — Сербия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Венгрия — Сербия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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