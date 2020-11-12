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    Справится ли сборная России с Молдавией без Дзюбы?

    Молдавия — Россия. Прогноз (к. 1.79) и ставки на товарищеский матч 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия — Россия
    Станислав Черчесов
    В четверг 12 ноября в контрольном поединке сборная Молдавии дома сыграет с национальной командой России. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на Молдавия — Россия.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Ноября 2020 года
    Молдавия
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Молдавия 12:00 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.25
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    Молдавия

    В прошлом сезоне команда выступала в Лиге D. В 6 матчах группы молдаване одержали всего 2 победы (3 ничьи, 1 поражение) и в итоге заняли 3-е место.

    В квалификации на Евро-2020 года сборная Молдавии проиграла в 9 из 10 встреч.

    В июне 2019 года дома была повержена Андорра (1:0) — это последняя победа молдован.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В январе Молдавия потерпела поражение от Швеции в товарняке (0:1), а в сентябре, в рамках Лиги наций сыграла дома вничью с Косово (1:1) и уступила Словении (0:1) на выезде.

    В октябре Молдавии была на выезде разгромлена Италией (0:6) в контрольном матче, а в Лиге Наций проиграла Греции (0:2) в гостях и Словении (0:4) дома.

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    • В последних 13 матчах в разных турнирах сборная Молдавия раз сыграла вничью, а во всех остальных встречах уступила. Разница мячей в 6 матчах 2020 года: 1-15.

    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

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    • В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).

    В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1) и разошлась миром с Венгрией (0:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Головин, Баринов, Смолльников, Марио Фернандес, приболевший Шунин и не вызванный Дзюба.

    Прогноз и ставки

    На победу Молдавии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 13.00, на ничью — 5.80, а на победу России — 1.25.

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    Команды встречали в отборе ЧЕ-2016. Дома россияне сыграли 1:1, а на выезде победили 2:1.

    В этому году молдоване выступают провально, проиграв последние 4 матча со счетом 0:12. Прогнозируем, что сборная России победит на выезде.

    Сборная России не забивала больше 2 голов в 10 из 11 последних выездных товарищеских матчей. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 2.08 и «обе забьют — нет» за 1.53. 0

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    Молдавия — Россия. Прогноз (к. 1.79) и ставки на товарищеский матч 12 ноября 2020 года. Прогноз на Молдавия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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