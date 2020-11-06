«Эльче» — «Сельта». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Примеры 6 ноября 2020 года

В рамках 9 тура испанской Примеры «Эльче» примет у себя дома «Сельту». Игра состоится 6 ноября на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Эльче» — «Сельта».

«Эльче»

На данный момент команда занимает середину турнирной таблицы с 10 очками на счету. В ее активе 3 победы и 2 поражения. Также отметим, что хозяева мало забивают и мало пропускают — 6 забитых и 7 пропущенных.

«Эльче» в прошлом туре проиграл на выезде «Бетису» со счетом 1:3. Перед этим последнее поражение команды было 26 сентября.

Поражение от севильского клуба прервало победную серию команды из двух матчей. Ранее «зелено-полосатые» обыграли «Валенсию» со счетом 2:1 и «Алавес» с результатом 2:0.

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Из кадровых потерь отметим только Гвидо Карильо. Он под вопросом из-за проблем с коленом.

«Сельта»

У «Сельты» положение хуже, поскольку команда занимает 17 место и имеет всего одно очко отрыва от зоны вылета. 14 голов пропустили гости, что является наибольшим показателем в Примере сейчас.

«Кельты» проиграли 4 из 6 матчей этого сезона, одержав всего одну победу над «Валенсией» со счетом 2:1. Однако на данный момент коллектив идет на 6-матчевой безвыигрышной серии.

В прошлый раз «небесно-голубые» проиграли «Реал Сосьедаду» со счетом 1:4. С одинаковым результатом команда уступила «Атлетико» и «Осасуне» (0:2). Эти результаты немного разбавляет ничья в матче против «Леванте» (1:1).

За «Сельту» не сыграет Хосе Фонтан из-за дисквалификации и Уго Мальо из-за проблем со здоровьем.

Прогноз и ставка

На этот матч букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 3.75 на победу хозяев, 2.12 на победу гостей и 3.35 на ничейный исход.

Между собой команды встречались последний раз в 2015 году. В этом противостоянии сложилась тенденция на малорезультативные матчи. Сейчас вполне реально, что ситуация повторится, ведь «Сельта» забила всего 5 голов в 8 матчах, а «Эльче» — 6 мячей в 6 матчах.

Ставим на то, что игра будет малорезультативной. Предлагаем поставить на исход «оба тайма ТМ 1.5» за 2.00. 0