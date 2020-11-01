«Рома» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Серии А 1 ноября 2020 года

В шестом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 1 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Фиорентина».

«Рома»

Римская команда после пяти матчей итальянского первенства находится на девятой строчке в таблице Серии А. За пять туров «волки» смогли заработать 8 баллов.

Новый сезон «Рома» начала с потери очков. В первом туре чемпионата команда Паулу Фонсеки потерпела техническое поражение в ходе несостоявшегося матча с «Вероной» на «Марк Антонио Бентегоди».

А затем римский клуб на «Олимпико» принимал «Ювентус». В поединке с «Юве» соперники по паре раз обменялись голами (2:2). В начале октября римляне победили «Удинезе» (1:0).

Календарь и таблица Серии А

В четвертом туре Серии А желто-красные раскатали «Беневенто» (5:2), а позже была ничья с «Миланом» (3:3). В Лиге Европы «Рома» победила «Янг Бойз» (2:1) и разошлась миром с ЦСКА София (0:0).

«Фиорентина»

Футбольный клуб из Флоренции находится на одну строчку ниже «Ромы». За 5 туров эта команда набрала 7 очков, а в таблице чемпионата она заняла седьмую позицию.

В стартовом туре итальянского первенства «Фиорентина» дома принимала «Торино». На «Артемио Франки» фиолетовые с минимальным счетом обыграли «быков» (1:0).

А в двух следующих встречах подопечные Джузеппе Якини потерпели поражения. Сперва «фиалки» оказались слабее «Интера» (3:4), а в другом матче клуб из Флоренции влетел «Сампдории» (1:2).

В четвертом туре «Фиорентина» расписала мировую со «Специей» (2:2), а затем она переиграла «Удинезе» (3:2). В 1/32 финала Кубка Италии «лилии» прошли «Падову» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в матче шестого тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.10, а на победу «Фиорентины» — 4.10.

Несмотря на серию без поражений на своем поле, «Рома» может потерять очки в игре с цепкой «Фиорентиной», которая способна доставить хлопот любому топ-клубу.

Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2.28. 0