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    Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?

    «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Португалии 30 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Пасуш де Феррейра» — «Порту»
    «Порту» потерял пять очков после первых пяти туров в чемпионате Португалии
    «Порту» сыграет в гостях с «Пасуш де Феррейра» в рамках шестого тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 октября, начало — в 23:30 мск. Прогноз на «Пасуш де Феррейра» — «Порту».

    «Пасуш де Феррейра»

    После пяти туров «Пасуш де Феррейра» набрал пять очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице португальского чемпионата. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.

    Октябрь «Пасуш де Феррейра» начал с поражения от «Витории Гимарайнш», но после этого команда провела два удачных матча.

    В прошлую субботу «Пасуш де Феррейра» сыграл вничью с «Насьоналем» (1:1), а перед этим выиграл «Санта Клары» (2:1).

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    При этом стоит обратить внимание на то, что «Пасуш де Феррейра» пропускал как минимум один мяч во всех матчах.

    «Порту»

    Тем временем «Порту» вряд ли доволен своими результатами в национальном чемпионате. На данный момент «драконы» занимают третье место, а отставание от «Бенфики» составляет уже пять очков.

    «Порту» бодро провел первые матчи, уверенно выиграл у «Браги» и «Боавишты», забив в общей сложности восемь мячей, но потом что-то сломалось.

    В третьем туре «Порту» неожиданно проиграл дома «Маритиму», а в следующем матче разошелся миром с лиссабонским «Спортингом». В этих матчах команда Сержиу Консейсау пропустила пять мячей.

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  • 22/10/2020

    • Победа над «Жил Висенте» в прошлом туре получилась непростой. «Порту» с трудом удержал счет 1:0 в свою пользу, доигрывая матч вдесятером.

    Но есть и позитив. На этой неделе «Порту» выиграл на своем поле у «Олимпиакоса» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На «Пасуш де Феррейра» в предстоящем матче можно поставить за 6.45, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Порту» — за 1.53.

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    Коэффициент на «Порту» достаточно осторожный. Связано это, конечно же, с неуверенным стартом команды, а также с недавней игрой в Лиге чемпионов. Топ-клубы очень часто плохо проводят ближайший матч после еврокубков. Кроме того, уже в начале следующей недели у «Порту» снова Лига чемпионов.

    Но тут есть нюансы. В случае потери очков в предстоящем матче «Порту», скорее всего, еще больше будет отставать от «Бенфики». Отыграть шесть-восемь очков будет крайне сложно.

    Поэтому «Порту» некогда расслабляться. Ставка — победа «Порту» с форой (-1,5) за 2.65. А также ставка на тотал «Порту» больше 2,0 за 2.50. Пора уже показать свою силу. 0

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    «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Португалии 30 октября 2020 года. Прогноз на «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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