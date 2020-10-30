«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз (к. 2.65) и ставки на чемпионат Португалии 30 октября 2020 года

«Порту» сыграет в гостях с «Пасуш де Феррейра» в рамках шестого тура чемпионата Португалии. Матч состоится 30 октября, начало — в 23:30 мск. Прогноз на «Пасуш де Феррейра» — «Порту».

«Пасуш де Феррейра»

После пяти туров «Пасуш де Феррейра» набрал пять очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице португальского чемпионата. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.

Октябрь «Пасуш де Феррейра» начал с поражения от «Витории Гимарайнш», но после этого команда провела два удачных матча.

В прошлую субботу «Пасуш де Феррейра» сыграл вничью с «Насьоналем» (1:1), а перед этим выиграл «Санта Клары» (2:1).

Все прогнозы на футбол

При этом стоит обратить внимание на то, что «Пасуш де Феррейра» пропускал как минимум один мяч во всех матчах.

«Порту»

Тем временем «Порту» вряд ли доволен своими результатами в национальном чемпионате. На данный момент «драконы» занимают третье место, а отставание от «Бенфики» составляет уже пять очков.

«Порту» бодро провел первые матчи, уверенно выиграл у «Браги» и «Боавишты», забив в общей сложности восемь мячей, но потом что-то сломалось.

В третьем туре «Порту» неожиданно проиграл дома «Маритиму», а в следующем матче разошелся миром с лиссабонским «Спортингом». В этих матчах команда Сержиу Консейсау пропустила пять мячей.

Победа над «Жил Висенте» в прошлом туре получилась непростой. «Порту» с трудом удержал счет 1:0 в свою пользу, доигрывая матч вдесятером.

Но есть и позитив. На этой неделе «Порту» выиграл на своем поле у «Олимпиакоса» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На «Пасуш де Феррейра» в предстоящем матче можно поставить за 6.45, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Порту» — за 1.53.

Коэффициент на «Порту» достаточно осторожный. Связано это, конечно же, с неуверенным стартом команды, а также с недавней игрой в Лиге чемпионов. Топ-клубы очень часто плохо проводят ближайший матч после еврокубков. Кроме того, уже в начале следующей недели у «Порту» снова Лига чемпионов.

Но тут есть нюансы. В случае потери очков в предстоящем матче «Порту», скорее всего, еще больше будет отставать от «Бенфики». Отыграть шесть-восемь очков будет крайне сложно.

Поэтому «Порту» некогда расслабляться. Ставка — победа «Порту» с форой (-1,5) за 2.65. А также ставка на тотал «Порту» больше 2,0 за 2.50. Пора уже показать свою силу. 0