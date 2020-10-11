Литва — Белоруссия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

Литва
Литовская футбольная команда играет в Группе 4 Лиги С. В этом квартете все сборные добыли по одной победе, но из-за худшей разницы голов Литва находится на последнем месте.
На старте нового розыгрыша Лиги наций Литва в Вильнюсе принимала Казахстан. На своем поле хозяева потерпели поражение (0:2).
7 сентября подопечные Валдаса Урбонаса отправились в гости к сборной Албании. В поединке на «Эир Албания» Литва победила (1:0).
Календарь и таблица Лиги наций
А 7 числа текущего месяца эта команда провела товарищеский поединок с Эстонией, в котором коллектив Урбонаса оказался сильнее (3:1).
Белоруссия
Белорусская команда, как и все участники Группы 4, имеет на своем счету 3 балла. В турнирной таблице она на данный момент занимает третью строчку.
В начале 2020 года Белоруссия провела два контрольных поединка, в которых она победила Узбекистан (1:0) и Болгарию (1:0).
4 сентября подопечные Михаила Мархеля сыграли в первом поединке Лиги наций. В нем «красные крылья» оказались слабее Албании (0:2).
Далее Белоруссия в гостях одержала верх над Казахстаном (2:1), а 8 октября она в Тбилиси влетела Грузии в рамках квалификации к Евро (0:1).
Прогноз и ставка
На победу Литвы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 3.02, а на победу Белоруссии — 2.50.
У литовской команды дома часто возникают проблемы. С 2016 года эта сборная победила в родных стенах всего раз, а еще дважды она сыграла вничью. Другие поединки заканчивались поражениями.
В Вильнюсе и Белоруссия может зацепиться за положительный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Белоруссии больше 1 с коэффициентом 1.89. 0