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    Добудет ли Белоруссия желаемый результат?

    Литва — Белоруссия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Белоруссия
    Денис Лаптев
    В третьем туре Лиги наций сборная Литвы будет принимать сборную Белоруссии в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе ЛФФ 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Литва — Белоруссия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 11 Октября 2020 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 19:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Литва

    Литовская футбольная команда играет в Группе 4 Лиги С. В этом квартете все сборные добыли по одной победе, но из-за худшей разницы голов Литва находится на последнем месте.

    На старте нового розыгрыша Лиги наций Литва в Вильнюсе принимала Казахстан. На своем поле хозяева потерпели поражение (0:2).

    7 сентября подопечные Валдаса Урбонаса отправились в гости к сборной Албании. В поединке на «Эир Албания» Литва победила (1:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    А 7 числа текущего месяца эта команда провела товарищеский поединок с Эстонией, в котором коллектив Урбонаса оказался сильнее (3:1).

    Белоруссия

    Белорусская команда, как и все участники Группы 4, имеет на своем счету 3 балла. В турнирной таблице она на данный момент занимает третью строчку.

    В начале 2020 года Белоруссия провела два контрольных поединка, в которых она победила Узбекистан (1:0) и Болгарию (1:0).

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    • 4 сентября подопечные Михаила Мархеля сыграли в первом поединке Лиги наций. В нем «красные крылья» оказались слабее Албании (0:2).

    Далее Белоруссия в гостях одержала верх над Казахстаном (2:1), а 8 октября она в Тбилиси влетела Грузии в рамках квалификации к Евро (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Литвы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 3.02, а на победу Белоруссии — 2.50.

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    У литовской команды дома часто возникают проблемы. С 2016 года эта сборная победила в родных стенах всего раз, а еще дважды она сыграла вничью. Другие поединки заканчивались поражениями.

    В Вильнюсе и Белоруссия может зацепиться за положительный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Белоруссии больше 1 с коэффициентом 1.89. 0

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    Литва — Белоруссия. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Литва — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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