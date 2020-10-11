ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба«Юнайтед» и «Сити» выглядят уязвимыми. Что не так с грандами? Томас ТухельПоследний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо
  • 17:40
    • Швентек — победительница «Ролан Гаррос»
  • 21:27
    • Ансу Фати снова в старте испанской сборной
  • 21:20
    • Гнабри в атаке Германии на матч с Украиной
  • 17:31
    • Валиева — лучшая в короткой программе на этапе Кубка России в Москве
  • 17:17
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля
  • 17:04
    • ЦСКА одержал седьмую победу подряд
  • 11:31
    • Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Обойдет ли Косово Словению?

    Косово — Словения. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Косово Прогнозы на сборную Словении Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Косово — Словения
    Словения выиграла три прошлых матча
    В третьем туре Лиги наций сборная Косова будет принимать сборную Словении в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» 11 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Косово — Словения.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 11 Октября 2020 года
    Косово
  • Евро-2020. Квалификация. Группа A
    •  Косово 21:45 Словения Словения
  • Любляна
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    Косово

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косова заняла первое место в группе с Азербайджаном, Фарерами и Мальтой, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения.

    Победа в этом квартете позволила косоварам побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. Тем не менее, в стыковых матчах коллектив проиграл на выезде Северной Македонии (1:2).

    В отборе к данному турниру он заняли третье место в группе. Балканцы оказались ниже сборной Англии и Чехии, но опередили Болгарию и Черногорию.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Новый розыгрыш ЛН сборная Косова начала с выездной мировой с Молдавией (1:1) и поражением от Греции (1:2). Потому теперь она идет на третьем месте с одним баллом.

    Тем самым ее безвыигрышная серия составляет шесть поединков.

    Словения

    Сборная Словении, которая в своей истории принимала участие в финальных частях чемпионатов мира и Европы, сейчас переживает не лучшие свои времена.

    В минувшем розыгрыше Лиги наций словенцы заняли последнее место в своем квартете, так и не выиграв ни одной игры, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

  • Великолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта
  • Пять выводов после победы Англии над Уэльсом
  • Вчера

    • Отборочный турнир к Евро-2020 «парни» провели также неудачно, финишировав на четвертом месте среди шести команд, опередив лишь Израиль и Латвию.

    В сентябре Словения сыграла две игры в новом розыгрыше Лиги наций и занимает третье место. Сперва была домашняя мировая с Грецией (0:0), а затем победа над Молдавией (1:0) также в родных стенах.

    В предыдущем матче, который был товарищеским, коллектив разгромил дома Сан-Марино (4:0), благодаря чему не проигрывает уже три поединка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,87.

    Прогноз и ставка на матч — Словения выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Интер Майами — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ирландия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Казахстан — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хорватия — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Литва — Белоруссия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эстония — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • Вчера в 01:30
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Косово — Словения. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Косово — Словения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры