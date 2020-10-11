Косово — Словения. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Косова будет принимать сборную Словении в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» 11 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Косово — Словения.

Косово

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косова заняла первое место в группе с Азербайджаном, Фарерами и Мальтой, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения.

Победа в этом квартете позволила косоварам побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. Тем не менее, в стыковых матчах коллектив проиграл на выезде Северной Македонии (1:2).

В отборе к данному турниру он заняли третье место в группе. Балканцы оказались ниже сборной Англии и Чехии, но опередили Болгарию и Черногорию.

Все прогнозы на Лигу наций

Новый розыгрыш ЛН сборная Косова начала с выездной мировой с Молдавией (1:1) и поражением от Греции (1:2). Потому теперь она идет на третьем месте с одним баллом.

Тем самым ее безвыигрышная серия составляет шесть поединков.

Словения

Сборная Словении, которая в своей истории принимала участие в финальных частях чемпионатов мира и Европы, сейчас переживает не лучшие свои времена.

В минувшем розыгрыше Лиги наций словенцы заняли последнее место в своем квартете, так и не выиграв ни одной игры, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

Отборочный турнир к Евро-2020 «парни» провели также неудачно, финишировав на четвертом месте среди шести команд, опередив лишь Израиль и Латвию.

В сентябре Словения сыграла две игры в новом розыгрыше Лиги наций и занимает третье место. Сперва была домашняя мировая с Грецией (0:0), а затем победа над Молдавией (1:0) также в родных стенах.

В предыдущем матче, который был товарищеским, коллектив разгромил дома Сан-Марино (4:0), благодаря чему не проигрывает уже три поединка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,87.

Прогноз и ставка на матч — Словения выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40. 0