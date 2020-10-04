«Брест» — «Монако». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги 1 4 октября 2020 года

4-го октября «Брест» встретится с «Монако» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Место встречи — стадион «Франсис-Ле Бле». начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Брест» — «Монако».

«Брест»

В минувшем сезоне «пираты» успели принять участие в 28 матчах, в ходе которых они заработали 34 очка и заняли 14 позицию в таблице.

В первом туре нового сезона Лиги 1 команда из одноименного города не смогла набрать очки.

Дебютный матч чемпионата Франции «Брест» провел в гостях. На «Стад де Костьер» подопечные Оливера Далл’Оглио потерпели разгромное поражение от «Нима» (0:4).

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В последующих четырех турах коллектив одержал две победы и потерпел два поражения. Успехи пришлись на матчи против «Дижона» (2:0) и «Лорьяна» (3:2), поражения — на поединки с «Марселем» (2:3) и «Анже» (2:3).

«Монако»

«Монако» после пяти туров занимает 6-е место с отставанием в два очка от ПСЖ, у которого на матч больше. Команда Нико Ковача набрала 10 очков, потерпев одно поражение на старте сезона.

«Красно-белые» уступили «Ренну». Это было в позапрошлом туре. До этого монегаски выиграли два раза подряд, одолев «Нант» 2:1 и «Метц» 1:0.

Также была ничья с «Реймсом» со счетом 2:2. В прошлом туре коллектив переиграл дома «Страсбург» — 3:2.

Отметим, что из-за травмы не сыграет Александр Головин. Он получил повреждение во втором туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — победа «Монако», и в матче будет забито два или более голов за 2,50. 0