«Машук-КМВ» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

В среду, 30 сентября, в Пятигорске сыграют местный «Машук-КМВ» и брянское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Машук-КМВ» — «Динамо» Брянск.

«Машук-КМВ»

Клуб из Пятигорска в первом раунде отбора переиграл в Черкесске местный «Интер» со счетом 3:2, после чего был дома одолел «Динамо-Легион» (2:1) и пробился в групповую стадию.

«Машук-КМВ» уже успел провести один поединок на данной стадии, проиграв на своей арене премьрлиговому «Тамбову» (1:2), но забив своей гол только с пенальти уже в компенсированное время.

В зоне «Юг» ПФЛ, где в этом сезоне выступает коллектив, он находится на пятой позиции в турнирной таблице, отставая на пять очков от лидера при одной игре в запасе.

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На прошедших выходных «Машук-КМВ» на своей территории в рамках первенства выиграл у ростовского клуба СКА со счетом 3:1.

«Динамо» Брянск

Клуб из Брянска, как представитель ФНЛ, до группового этапа имел только одного соперника, которым оказался «Нефтехимик», обыгранный дома 1:0.

Затем динамовцы одолели в родных стенах «Иртыш» (1:0) в чемпионате страны, но после началась серия технический поражений в связи с заболеванием ряда игроков коронавирусом.

19 сентября «Динамо» провело полноценный матч, одолев в нем в рамках ФНЛ дома «Текстильщик» (1:0), однако затем разгромно уступило в Самаре «Крыльям Советов» (0:7) и минимально на своей территории «Волгарю» (0:1). С 15 очками коллектив идет 14 в турнирной таблице.

За всю историю противостояний этих клубов трижды выиграло «Динамо», дважды победу праздновал «Машук» и раз была ничья.

Прогноз и ставка «Машук-КМВ» — «Динамо» Брянск

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.31.

На викторию «Машук-КМВ» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.36

«Машук» вполне может воспользоваться коронавирусными проблемами клуба из Брянска. Рекомендуем в этой игре ставить на хозяев с 0 форой. 0