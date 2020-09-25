«Эйбар» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.70) и ставки на чемпионат Испании 27 сентября 2020 года

«Эйбар» сыграет в гостях с «Атлетиком» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Эйбаре, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Атлетик».

«Эйбар»

По итогам прошлого сезона «Эйбар» занял в Ла Лиге 14-е место. Для скромного клуба из городка с населением около 30 тысяч человек это очень даже неплохой результат.

Сохранение прописки в элите «Эйбару» гарантировала удачная серия домашних матчей на финише чемпионата. В пяти заключительных матчах на своем поле баски потерпели лишь одно поражение, набрав в остальных встречах восемь очков.

В первом туре нового сезона команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0) дома. Во втором — она проиграла на выезде «Вильярреалу» (1:2), что продлило серию без побед до пяти матчей.

«Атлетик»

По итогам прошлой кампании «Атлетик» занял позицию в нижней половине турнирной таблицы. Баски финишировали на 11-й позиции.

Тем не менее, от зоны еврокубков и своего грядущего соперника они отстали всего на пять очков. Между тем зона вылета осталась далеко позади — в 15 пунктах.

«Львы» пока что провели только один матч в новом сезоне Примеры, проиграв на выезде «Гранаде» (0:2). Тем самым их серия без побед достигла шести поединков.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,00.

Рекомендуем попробовать поставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 3,70. 0