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    К какой из баскских команд вернутся победы?

    «Эйбар» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.70) и ставки на чемпионат Испании 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Атлетик»
    «Эйбар» набрал один балл в двух турах
    «Эйбар» сыграет в гостях с «Атлетиком» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Эйбаре, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2020 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    По итогам прошлого сезона «Эйбар» занял в Ла Лиге 14-е место. Для скромного клуба из городка с населением около 30 тысяч человек это очень даже неплохой результат.

    Сохранение прописки в элите «Эйбару» гарантировала удачная серия домашних матчей на финише чемпионата. В пяти заключительных матчах на своем поле баски потерпели лишь одно поражение, набрав в остальных встречах восемь очков.

    В первом туре нового сезона команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0) дома. Во втором — она проиграла на выезде «Вильярреалу» (1:2), что продлило серию без побед до пяти матчей.

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    «Атлетик»

    По итогам прошлой кампании «Атлетик» занял позицию в нижней половине турнирной таблицы. Баски финишировали на 11-й позиции.

    Тем не менее, от зоны еврокубков и своего грядущего соперника они отстали всего на пять очков. Между тем зона вылета осталась далеко позади — в 15 пунктах.

    «Львы» пока что провели только один матч в новом сезоне Примеры, проиграв на выезде «Гранаде» (0:2). Тем самым их серия без побед достигла шести поединков.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,00.

    Рекомендуем попробовать поставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 3,70. 0

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