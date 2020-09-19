«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 19 сентября 2020 года

Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед»

Прошлый сезон команда из Манчестера завершила на третьем месте. В 38 турах АПЛ она набрала 66 очков, забила 66 голов и пропустила 36 мячей.

В последних трех матчах английского сезона «МЮ» проиграл «Челси» в Кубке ФА (1:3), расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1) и победил «Лестер» (2:0) в АПЛ.

Затем подопечные Уле-Гуннара Сульшера провели 3 игры в рамках Лиги Европы. На стадии 1/8 финала «красные дьяволы» в ответном поединке одолели ЛАСК (2:1).

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В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» прошел «Копенгаген» в дополнительное время (1:0), а из полуфинала «манкунианцы» вылетели от «Севильи» (1:2).

«Кристал Пэлас»

Команда из Лондона успела сыграть в одном матче Премьер-лиги. Победив дома «Саутгемптон» (1:0), она заработала 3 очка и условно заняла 8 место в таблице.

Затем «Кристал Пэлас» провел одну встречу в рамках Кубка Лиги. На стадии 1/32 «стекольщики» потерпели поражение от «Борнмута» по пенальти (0:0, 10:11).

Минувший сезон в Англии «орлы» завершили на 14 месте. В 38 матчах команда Роя Ходжсона завоевала 43 очка и оторвалась от красной зоны на 9 пунктов.

А в рамках предсезонки «Кристал Пэлас» победил «Оксфорд Юнайтед» (2:1), «Чарльтон» (3:0), «Миллуол» (1:0) и расписал мировую с датским «Брондбю» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью — 5.70, а на победу «Кристал Пэлас» — 10.0.

К грядущему поединку «орлы» подходят с серьезными кадровыми потерями, а у «Юнайтед» с обоймой все в порядке.

На «Олд Траффорд» хозяева проведут уверенный матч. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.62. 0