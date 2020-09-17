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    Сможет ли «Вольфсбург» выиграть не пропустив?

    «Кукеси» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кукеси» — «Вольфсбург»
    Жоао Виктор
    Во втором раунде квалификации Лиги Европы албанский клуб «Кукеси» 17 сентября на своей арене сыграет с немецким «Вольфсбургом». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Кукеси» — «Вольфсбург».

    «Кукеси»

    С 2013 года «Кукеси» регулярно выступает в еврокубках. И в своем дебютном сезоне клуб был близок к групповому этапу ЛЕ, но проиграл тогда турецкому «Трабзонспору» (0:2 и 1:3).

    После того коллектив из одноименного города дальше третьего этапа отбора не добирался. В минувшем сезоне ЛЕ он прекратил борьбу на первом же сопернике, уступив в 2-матчевом противостоянии венгерскому «Дебрецену» — 1:1 и 0:3.

    «Кукеси» завершил прошлый чемпионат Албании на второй позиции, уступив первой «Тирана» четыре очка.

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    • В текущем розыгрыше квалификации Лиги Европы, албанцы на первой стадии отбора выбили из турнира болгарскую «Славию», выиграв дома со счетом 2:1.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в минувшем розыгрыше Лиги Европы добрался до 1/8 финала, но там был остановлен донецким «Шахтером», которому дважды проиграл — 1:2 и 0:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Прошлый чемпионат Германии «волки» завершили на седьмой позиции, отстав от шестой строки, которая сразу дает право на групповой этап, всего на три очка.

    В межсезонье «зелено-белые» провели пять спаррингов, выиграв в трех из них при одной мировой и одном фиаско.

    В новом сезоне «Вольфсбург» провел один поединок, разгромив в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

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    Прогноз на «Кукеси» — «Вольфсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают существенное предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Кукеси» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.20

    Проход: «Вольфсбурга» — 1.08; «Кукеси» — 7.70.

    «Вольфсбург» даже без некоторых игроков основы на порядок сильнее «Кукеси», и даже статус своего стадиона албанцам вряд ли поможет. Ставим в этом матче на уверенную «сухую» викторию немцев. Наш прогноз на эту встречу — «Вольфсбург» победит и не пропустит за 2.02. 0

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    «Кукеси» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Кукеси» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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