«Кукеси» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

Во втором раунде квалификации Лиги Европы албанский клуб «Кукеси» 17 сентября на своей арене сыграет с немецким «Вольфсбургом». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Кукеси» — «Вольфсбург».

«Кукеси»

С 2013 года «Кукеси» регулярно выступает в еврокубках. И в своем дебютном сезоне клуб был близок к групповому этапу ЛЕ, но проиграл тогда турецкому «Трабзонспору» (0:2 и 1:3).

После того коллектив из одноименного города дальше третьего этапа отбора не добирался. В минувшем сезоне ЛЕ он прекратил борьбу на первом же сопернике, уступив в 2-матчевом противостоянии венгерскому «Дебрецену» — 1:1 и 0:3.

«Кукеси» завершил прошлый чемпионат Албании на второй позиции, уступив первой «Тирана» четыре очка.

В текущем розыгрыше квалификации Лиги Европы, албанцы на первой стадии отбора выбили из турнира болгарскую «Славию», выиграв дома со счетом 2:1.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в минувшем розыгрыше Лиги Европы добрался до 1/8 финала, но там был остановлен донецким «Шахтером», которому дважды проиграл — 1:2 и 0:3.

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Прошлый чемпионат Германии «волки» завершили на седьмой позиции, отстав от шестой строки, которая сразу дает право на групповой этап, всего на три очка.

В межсезонье «зелено-белые» провели пять спаррингов, выиграв в трех из них при одной мировой и одном фиаско.

В новом сезоне «Вольфсбург» провел один поединок, разгромив в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

За «волков» в этом матче не сыграют ряд игроков: Марин Погранчич, Пауло Отавио, Виллиам, Кевин Мбабу.

Прогноз на «Кукеси» — «Вольфсбург»

В этом поединке букмекеры отдают существенное предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 1.18.

На викторию «Кукеси» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.20

Проход: «Вольфсбурга» — 1.08; «Кукеси» — 7.70.

«Вольфсбург» даже без некоторых игроков основы на порядок сильнее «Кукеси», и даже статус своего стадиона албанцам вряд ли поможет. Ставим в этом матче на уверенную «сухую» викторию немцев. Наш прогноз на эту встречу — «Вольфсбург» победит и не пропустит за 2.02. 0