«Карабах» — «Мольде». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

Азербайджанский «Карабах» сыграет с норвежским «Мольде» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится 16 сентября на нейтральном поле в Ларнаке, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Карабах» — «Мольде».

«Карабах»

Путь в отборочном турнире Лиги чемпионов чемпион Азербайджана начал с первого раунда. «Карабах» начал квалификацию с крупной победы над «Силексом» (4:0) из Северной Македонии.

Следующим соперником «Карабаха» стал молдавский «Шериф». С этим соперником команде команде Курбана Курбанова было уже не так просто. «Карабах» выиграл с минимальным преимуществом — 2:1.

«Мольде»

С первого раунда квалификации стартовали и норвежцы. Первым соперником «Мольде» стал финский клуб «КуПС», пропустивший в итоге пять безответных мячей.

А дальше была встреча со словенским клубом «Целье». «Мольде» проиграл первый тайм, но после перерыва совершил камбэк.

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Кстати, в последних пяти матчах с участием «Мольде» вторые таймы были результативнее первых. Ну и стоит обратить внимание на результативность гостевых матчей «Мольде» — в 12-ти предыдущих встречах исправно было не менее трех мячей.

Прогноз и ставка

Игра на нейтральном поле, без болельщиков — шансы равны. Букмекеры предлагают поставить на победу «Карабаха» за 2.82, а на «Мольде» — за 2.45.

Мы тоже не будем гадать, кто пройдет дальше. Ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.17 будет оптимальным вариантом. Кому-то наверняка придется рисковать, отыгрываться, а, значит, велика вероятность, что будут и ошибки, и голы.

Также можно подумать о ставке на гол в интервале с 76-й по 90-ю минуту за 2.01. Это Лига чемпионов, здесь очень часто бывают поздние голы. 0