«Торонто» — «Монреаль». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч МЛС 2 сентября 2020 года

В рамках турнира МЛС «Торонто» сыграет с «Монреалем» на стадионе «БМО Филд». Команды проведут встречу 2 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Торонто» — «Монреаль».

«Торонто»

«Торонто» сейчас показывает хороший результат в своей конференции. Команда занимает первое место с 18 набранными очками после 8 туров.

Хозяева еще ни разу не проиграли в этом розыгрыше. У них пять побед и 3 ничьи. Сейчас коллектив идет на 3-матчевой победной серии.

«Торонто» отпраздновал победу в матче с «Ванкувером» (3:0). Также команда победила «Монреаль» и снова обыграла «Ванкувер». Во всех матчах был одинаковый счет 1:0.

«Торонто» имеет один из самых высоких показателей результативности. У клуба 14 забитых голов. К слову, лучший результат — 15 голов у «Орландо».

«Монреаль»

Гости занимают место прямо в середине турнирной таблицы. За клубом закреплена седьмая строчка. В активе коллектива 10 пунктов.

«Монреаль» проиграл в прошлом туре и потерпел еще два поражения в последних пяти играх. Также было две победы. В любом случае, результаты у команды нестабильные на данный момент.

«Сине-бело-черные» второй раз подряд проигрывают «Торонто» — 3:4 и 0:1. Помимо этого стоит выделить поражение от «Орландо» в кубке MLS is back с минимальным счетом.

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Помимо этого команда отличилась двумя победами над «Ванкувером» (2:0) и «ДС Юнайтед» (1:0).

Прогноз

«Торонто» выиграл три последние очные встречи, причем за такой короткий срок. Хозяева выглядят сейчас очень неплохо, стабильно. Первое место в группе что-то да значит.

Букмекеры дают на победу «Торонто» всего 1.41. Победа «Монреаля» оценивается в 7.30, при этом вероятнее исход «ничья» за 4.80.

Ожидаем от игры 2-3 забитых мяча. «Монреаль» очень мало пропустил в последних матчах. Да и «Торонто» провел две «низовые» встречи. 0