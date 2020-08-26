«Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.62) и ставки на голы в ЛЧ 26 августа 2020 года

В квалификации Лиги чемпионов «Селтик» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 26 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош».

«Селтик»

Шотландский клуб из города Глазго в минувшем сезоне Премьер-лиги находился на первом месте. В 30 матчах чемпионата команда успела набрать 80 очков.

В последних поединках шотландского первенства до паузы «Селтик» расписал мировую с «Ливингстоном» (2:2) и разгромил «Сент-Миррен» (5:0).

А в новом сезоне подопечные Нила Леннона сыграли в трех встреч и заработали 7 баллов. В 1 туре чемпионата Шотландии клуб из Глазго прихлопнул «Гамильтон» (5:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В следующем матче «Селтик» потерял очки в противостоянии с клубом «Килмарнок» (1:1). В квалификации ЛЧ подопечные Нила Леннона разбили «КР Рейкьявик» (6:0), а в 5 туре Премьер-лиги они победили «Данди Юнайтед» (1:0).

«Ференцварош»

В сезоне 2019/2020 венгерская команда из Будапешта стала чемпионом, набрав в 33 турах 76 очков. От второго места она оторвалась на 13 баллов.

В последних пяти турах прошлого сезона «Ференцварош» победил «Кишварду» (1:0), «Гонвед» (2:0) и «Уйпешт» (1:0). Затем было поражение от «МОЛ Фехервар» (0:1).

А в последнем матче подопечные Сергея Реброва взяли верх над «Мезьокьовешдом» (1:0). Новый сезон «зеленые орлы» начали с ничьей против «МТК Будапешт» (1:1).

19 августа «Ференцварош» сразился с «Юргорденом» в квалификации Лиги чемпионов. На стадионе «Групама» хозяева победили шведов всухую (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Селтика» в матче квалификации ЛЧ букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.38, а на победу «Ференцвароша» — 5.55.

Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.62. 0