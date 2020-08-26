ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Без Флика «Бавария» не выиграла бы Лигу чемпионов«Бавария» выдала манифест о начале своей гегемонии Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 18-24 августа «Айлендерс»НХЛ.«Айлендерс» повел в серии с «Филадельфией», «Даллас» добыл вторую победу над «Колорадо»
  • 15:46
    • Сборная России объявила состав на матчи Лиги наций
  • 18:01
    • «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на 100 млн евро
  • 17:34
    • Черчесов призвал Соболева закрыть тему с Дзюбой
  • 16:54
    • Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
  • 16:39
    • ЦСКА объявил о подписании Бруно Фукса
  • 16:08
    • Бактиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА
  • 12:01
    • Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal
    Все новости спорта

    В домашней игре в Глазго «Селтик» выступит ярко

    «Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.62) и ставки на голы в ЛЧ 26 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик Прогнозы на Ференцварош Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Ференцварош»
    Кристофер Айер
    В квалификации Лиги чемпионов «Селтик» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 26 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2020 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Селтик 21:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
    •

    «Селтик»

    Шотландский клуб из города Глазго в минувшем сезоне Премьер-лиги находился на первом месте. В 30 матчах чемпионата команда успела набрать 80 очков.

    В последних поединках шотландского первенства до паузы «Селтик» расписал мировую с «Ливингстоном» (2:2) и разгромил «Сент-Миррен» (5:0).

    А в новом сезоне подопечные Нила Леннона сыграли в трех встреч и заработали 7 баллов. В 1 туре чемпионата Шотландии клуб из Глазго прихлопнул «Гамильтон» (5:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В следующем матче «Селтик» потерял очки в противостоянии с клубом «Килмарнок» (1:1). В квалификации ЛЧ подопечные Нила Леннона разбили «КР Рейкьявик» (6:0), а в 5 туре Премьер-лиги они победили «Данди Юнайтед» (1:0).

    «Ференцварош»

    В сезоне 2019/2020 венгерская команда из Будапешта стала чемпионом, набрав в 33 турах 76 очков. От второго места она оторвалась на 13 баллов.

  • Первое поражение Николича. «Локо» потерял три очка и двух лидеров
  • Домашняя победа «Спартака» над «Локо» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • В последних пяти турах прошлого сезона «Ференцварош» победил «Кишварду» (1:0), «Гонвед» (2:0) и «Уйпешт» (1:0). Затем было поражение от «МОЛ Фехервар» (0:1).

    А в последнем матче подопечные Сергея Реброва взяли верх над «Мезьокьовешдом» (1:0). Новый сезон «зеленые орлы» начали с ничьей против «МТК Будапешт» (1:1).

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    19 августа «Ференцварош» сразился с «Юргорденом» в квалификации Лиги чемпионов. На стадионе «Групама» хозяева победили шведов всухую (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Селтика» в матче квалификации ЛЧ букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.38, а на победу «Ференцвароша» — 5.55.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.62. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Тамбов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч ПАОК — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.27
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Канзас Сити — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • Вчера в 02:37     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Селтик» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.62) и ставки на голы в ЛЧ 26 августа 2020 года. Прогноз на «Селтик» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры