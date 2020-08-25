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    «Тамбов» и «Сочи» без голов зрителей не оставят

    «Тамбов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч РПЛ 25 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Сочи»
    Владимир Федотов
    В 5 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграет с «Сочи» на стадионе «Мордовия Арена». Игра состоится 25 августа. Начало в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Августа 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 18:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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    «Тамбов»

    «Тамбов» на старте сезона не удивляет, с неба звезд не хватает. Команда проиграла 3 и 4 туров, правда смогла одержать одну победу. Таким образом, «волки» находятся на 14 месте.

    В прошлый раз хозяева потерпели разгромное поражение от «Зенита» со счетом 4:1. До этого команда проигрывала ЦСКА (2:1) и «Ростову» 0:1. Победу коллектив добыл в игре с «Химками». Там был зафиксирован минимальный результат 1:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    За 4 тура «Тамбов» пропустил 7 мячей. Это худший результат в РПЛ. Также стоит добавить, что в трех последних домашних играх «Тамбова» забивала только одна команда.

    «Сочи»

    «Сочи» очень агрессивно начал новую кампанию. Благодаря активным действиям гости вышли на вторую строчку в таблице турнира, набрав в 4 турах 8 очков — 2 победы и 2 ничьи.

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    • «Сочинцы» переиграли в прошлом туре «Ротор» со счетом 1:2. Перед этим они одолели «Рубин» Леонида Слуцкого со счетом 3:2. Также отметим две ничьи с московскими «Химками» (1:1) и «Спартаком» (2:2).

    «Сочи» пропускал в 6 матчах РПЛ подряд. Если говорить о гостевых выступлениях, то команда Владимира Федотова выиграла только один из пяти матчей.

    Прогноз и ставка

    «Сочи» набрал отличную форму. Команда Федотова сейчас на подъеме и вполне может претендовать на 3 очка.

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    Букмекеры оценивают вероятность успеха гостей цифрой 2.45. На «Тамбов» они предлагают 3.10. Ничья сопровождается коэффициентом 3.25.

    Примечательно, что «Тамбов» выиграл две последние встречи, при этом последняя закончилась разгромом со счетом 3:0. Команды должны забить как минимум 2 мяча. «Тамбов» пропускает, «Сочи» тоже. Ждем голов от матча.

    Предлагаемая ставка на этот поединок — тотал больше двух за 1.69. 0

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    «Тамбов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч РПЛ 25 августа 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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