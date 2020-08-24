«Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч MLS 24 августа 2020 года

В рамках регулярного чемпионата MLS «Портленд Тимберс» примет «Сиэтл Саундерс». Матч пройдет на арене «Провиденс Парк» в Портленде. Начало — в 05:00 мск. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс».

«Портленд Тимберс»

К очередному матчу регулярного сезона «Портленд» подошел с победой на турнире «MLS is Back». На групповом этапе турнира команда обыграла «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1), «Хьюстон Динамо» (2:1) и сыграла вничью с «Лос-Анджелесом» (2:2). В своей группе «Портленд» занял первое место.

В матчах на вылете «Портленд» по пенальти выиграл у «Цинциннатти» (1:1 и 4:2), а затем прошел «Нью-Йорк Сити» (3:1), «Филадельфию Юнион» (2:1), а в финале одолел «Орландо Сити» (2:1), завоевав трофей.

В этих матчах «Тимберс» были весьма неплохи в атаке, забив 14 голов (в среднем по 2 за игру). Правда, и пропускала команда в каждом матче — всего 8 пропущенных.

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» после пяти матчей занимает третье место, набрав 10 очков.

«Сиэтл»

«Сиэтл» не лучшим образом выступил на турнире «MLS is Back». У команды лишь одна победа в четырех матчах при одной ничьей двух поражениях. «Сиэтл» на групповом этапе сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0), проиграл «Чикаго Файр» (1:2), затем разгромил «Ванкувер Уайткэпс» (3:0). В своей группе «Сиэтл» занял второе место.

А в первом раунде плей-офф команда крупно уступила «Лос-Анджелесу» (1:4), покинув турнир.

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В этих четырех играх «Саундерс» забили 5 голов, а пропустили на один больше — 6.

В таблице Западной конференции регулярного чемпионата MLS на данный момент «Сиэтл» располагается на пятой позиции, набрав в пяти турах 8 очков.

Прогноз

На победу «Портленда» дается коэффициент 2,31, на ничью — 3,30, а на «Сиэтл» — 3,15.

Интересно, что четыре последних очных противостояния этих команд завершились с одинаковым счетом 2:1. Трижды побеждал «Портленд» и один раз «Сиэтл».

Прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,57. 0