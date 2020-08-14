«Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года

В пятницу, 14 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» сразится с «Шанхай Шэньхуа». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа».

«Цзянсу Сунин»

В прошлой кампании Суперлиги «Цзянсу Сунин» занял четвертую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 13 очков.

В 2020 году команда провела четыре официальных поединка, в которых ни разу не проиграла. В первом туре она победила «Хэнань Цзянье» (4:3).

Во втром поединке чемпионата коллектив разошелся миром с «Шаньдун Лунэн» (0:0). В третьем и четвертом турах он победил «Далянь Ифан» (2:1) и «Гуанчжоу Фули» (2:0), благодаря чему поднялся на вершину.

«Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа» в минувшем сезоне финишировал на 13 месте в турнирной таблице среди 16 участников, набрав в 30 играх 30 очков.

За всю турнирную дистанцию первенства «синие дьяволы» добыли восемь викторий при шести мировых исходах и 15 поражениях, разница мячей — 40:53.

Начали этот чемпионат они с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

В прошлом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты оставляют коллектив на четвертой позиции.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,05. 0