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    Сохранит ли «Цзянсу Сунин» лидерство?

    «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа»
    «Цзянсу Сунин» идет на первом месте
    В пятницу, 14 августа, в поединке 4-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» сразится с «Шанхай Шэньхуа». Начало встречи — 15:00 по мск. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа».
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    Футбол. Китай. Суперлига. Группа A 14 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Цзянсу Сунин»

    В прошлой кампании Суперлиги «Цзянсу Сунин» занял четвертую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 13 очков.

    В 2020 году команда провела четыре официальных поединка, в которых ни разу не проиграла. В первом туре она победила «Хэнань Цзянье» (4:3).

    Во втром поединке чемпионата коллектив разошелся миром с «Шаньдун Лунэн» (0:0). В третьем и четвертом турах он победил «Далянь Ифан» (2:1) и «Гуанчжоу Фули» (2:0), благодаря чему поднялся на вершину.

    «Шанхай Шэньхуа»

    «Шанхай Шэньхуа» в минувшем сезоне финишировал на 13 месте в турнирной таблице среди 16 участников, набрав в 30 играх 30 очков.

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    • За всю турнирную дистанцию первенства «синие дьяволы» добыли восемь викторий при шести мировых исходах и 15 поражениях, разница мячей — 40:53.

    Начали этот чемпионат они с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

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    В прошлом туре клуб разошелся миром с «Далянь Ифан» (2:2). Такие результаты оставляют коллектив на четвертой позиции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, успех гостей оценивается в 4,20, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Цзянсу Сунин» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,05. 0

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    «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч китайской Суперлиги 14 августа 2020 года. Прогноз на «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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