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    Как чемпион Армении начнет защиту титула?

    «Алашкерт» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 3.72) и ставки на матч чемпионата Армении по футболу 14 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алашкерт» — «Арарат-Армения»
    «Арарат-Армения» во второй раз будет защищать свой титул
    В 1-м туре армянской Премьер-лиги «Алашкерт» будет принимать «Арарат-Армения». Игра пройдет в Ереване 14 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Алашкерт» — «Арарат-Армения».

    «Алашкерт»

    По итогам прошлого чемпионата Армении «Алашкерт» занял третье место. В активе команды было 47 очков, что в пяти баллах от чемпиона.

    Грядущий матч будет первым для клуба после завершения прошлого сезона. Его последние три поединка он не проиграл при одной ничьей.

    Примечательно, что два последних матча коллектив одержал две победы с разницей 9-3. В предыдущий раз он проиграл «Ноа» (0:1) 28 июня дома.

    «Арарат-Армения»

    В прошлой кампании «Арарат-Армения» выиграл чемпионский титул. Тем самым клуб завоевал трофей не только второй раз в своей истории, но и второй год кряду.

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    Вместе с тем, в прошлом сезоне команде не удалось сделать дубль, ведь она проиграла финал кубка страны. После 5:5 в игровое время «Ноа» победил чемпиона в серии пенальти.

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    Коллектив уже провел один матч в новой кампании. В Суперкубке Армении он снова проиграл тому же «Ноа» (1:2) в дополнительное время.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,87, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,69, ничья — в 2,90.

    Рекомендуем ставить на тотал больше трех голов за 3,72. 0

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    «Алашкерт» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 3.72) и ставки на матч чемпионата Армении по футболу 14 августа 2020 года. Прогноз на «Алашкерт» — «Арарат-Армения». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.72
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