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    Будет ли победа «МЮ» убедительной?

    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 10 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
    Бруно Фернандеш
    В понедельник, 10 августа, в немецком Кельне на стадионе «Рейн Энерги» английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским «Копенгагеном» в 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Августа 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» без проблем преодолел групповой этап Лиги Европы, выиграв четыре игры при одном поражении и мировом исходе. «Манкунианцы» обошли «АЗ Алкмар», «Партизан» и «Астану».

    В первом раунде плей-офф второго по значимости евротурнира «красные дьяволы» прошли бельгийский «Брюгге». На выезде оппоненты расписали мировую 1:1, а в Англии «МЮ» разгромил оппонента — 5:0.

    В 1/8 финала ЛЕ англичане выбили австрийский ЛАСК. Еще до вынужденного перерыва они в гостях разгромили соперника 5:0, а накануне победили и в родных стенах — 2:1.

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  • 03/08/2020

    • По итогам английской Премьер-лиги «МЮ» финишировал на третьей позиции и заработал билет в ЛЧ, обыграв в заключительном туре прямого конкурента «Лестер» (2:0) на выезде.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» на групповом этапе финишировал на втором месте в своем квартете, выиграв две игры при трех ничьих и одном поражении. Пропустили датчане вперед себя «Мальме», обошли в таблице киевское «Динамо» и «Лугано».

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  • 06/08/2020

    • В 1/16 финала ЛЕ «львы» смогли неожиданно убрать со своего пути «Селтик». После домашних 1:1, «бело-синие» добыли гостевую победу со счетом 3:1.

    А в 1/8 финала «Копенгаген» прошел новоиспеченного чемпиона Турции «Башакшехир», уступив еще до вынужденного перерыва в гостях 0:1 и выиграв дома 3:0.

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    Чемпионат Дании закончился одновременно с АПЛ. «Копенгаген» завершил его на втором месте с отставанием на 16 очков от «Мидтьюлланда».

    Прогноз и ставка на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «МЮ» — 1.27, победа «Копенгагена» — 11.00, ничья — 6.20.

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    Проход: «МЮ» — 1.12; «Копенгагена» — 6.90.

    Между командами большая разница в классе. «МЮ» в превосходной форме и должен выигрывать это противостояние без проблем. Наши прогноз и ставка: победа «МЮ» с форой (-1,5). 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 10 августа 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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