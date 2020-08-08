ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции» Лионель Месси и Криштиану РоналдуРоналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов «Севилья» — «Рома»ЛЕ. «Севилья» победила «Рому», «Вулверхэмптон» прошел «Олимпиакос»
  • 09:23
    • СМИ: «Сочи» арендует защитника «Зенита»
  • 11:54
    • Официальным партнером ЦСКА стал крупный банк
  • 11:16
    • «Крузейро» выплатил «Спартаку» долг за Рошу
  • 09:07
    • «Милуоки» обыграл «Майами», «Хьюстон» взял верх над «Лейкерс»
  • 07:53
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 07:04
    • «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта
  • 19:35
    • В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Неман» на второе место?

    «Энергетик-БГУ» — «Неман». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Энергетик-БГУ» — «Неман»
    «Неман» идет на третьей строчке
    В 21 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Энергетиком-БГУ» и «Неманом». Команды сыграют 8 августа. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Неман».
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Августа 2020 года
    Энергетик-БГУ
  • Минск
    •  Энергетик-БГУ 16:00 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.17
  • 2
  • 2.27
  • Ставка!
    •

    «Энергетик-БГУ»

    В своих 20 матчах чемпионата коллектив из Минска набрал 30 очков. В турнирной таблице Высшей лиги он находится на шестой позиции.

    В июле подопечные Владимира Белявского одержали только одну победу. Примечательно, что он была добыта в поединке с одним из ведущих клубов страны БАТЭ (1:0).

    С тех пор коллектив не знает успехов в четырех турах. При этом он потерпел три поражения при одной ничьей — в прошлом матче.

    «Неман»

    После 19 проведенных встреч «Неман» с 37 набранными очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. От лидера «Шахтера» команду отделяют шесть баллов при двух играх в запасе.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Последний раз клуб из Гродно проигрывал еще в начале мая, уступив в родных стенах брестскому «Руху» со счетом 2:4, после чего он восемь встреч выиграл и дважды сыграл вничью.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем игровом дне коллектив смог победить дома «Динамо» Минск (1:0). Его беспроигрышная серия достигает 11 поединков во всех турнирах при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Неман» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Витебск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Энергетик-БГУ» — «Неман». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Неман». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры