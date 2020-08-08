«Энергетик-БГУ» — «Неман». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года

«Энергетик-БГУ»
В своих 20 матчах чемпионата коллектив из Минска набрал 30 очков. В турнирной таблице Высшей лиги он находится на шестой позиции.
В июле подопечные Владимира Белявского одержали только одну победу. Примечательно, что он была добыта в поединке с одним из ведущих клубов страны БАТЭ (1:0).
С тех пор коллектив не знает успехов в четырех турах. При этом он потерпел три поражения при одной ничьей — в прошлом матче.
«Неман»
После 19 проведенных встреч «Неман» с 37 набранными очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. От лидера «Шахтера» команду отделяют шесть баллов при двух играх в запасе.
Последний раз клуб из Гродно проигрывал еще в начале мая, уступив в родных стенах брестскому «Руху» со счетом 2:4, после чего он восемь встреч выиграл и дважды сыграл вничью.
В минувшем игровом дне коллектив смог победить дома «Динамо» Минск (1:0). Его беспроигрышная серия достигает 11 поединков во всех турнирах при двух ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на то, что «Неман» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0