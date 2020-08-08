«Энергетик-БГУ» — «Неман». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года

В 21 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Энергетиком-БГУ» и «Неманом». Команды сыграют 8 августа. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Неман».

«Энергетик-БГУ»

В своих 20 матчах чемпионата коллектив из Минска набрал 30 очков. В турнирной таблице Высшей лиги он находится на шестой позиции.

В июле подопечные Владимира Белявского одержали только одну победу. Примечательно, что он была добыта в поединке с одним из ведущих клубов страны БАТЭ (1:0).

С тех пор коллектив не знает успехов в четырех турах. При этом он потерпел три поражения при одной ничьей — в прошлом матче.

«Неман»

После 19 проведенных встреч «Неман» с 37 набранными очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. От лидера «Шахтера» команду отделяют шесть баллов при двух играх в запасе.

Последний раз клуб из Гродно проигрывал еще в начале мая, уступив в родных стенах брестскому «Руху» со счетом 2:4, после чего он восемь встреч выиграл и дважды сыграл вничью.

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В минувшем игровом дне коллектив смог победить дома «Динамо» Минск (1:0). Его беспроигрышная серия достигает 11 поединков во всех турнирах при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Неман» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0