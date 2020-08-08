«БАТЭ» — «Городея». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 21-го тура чемпионата Белоруссии по футболу 7 августа 2020 года

В пятницу, 7 августа, в рамках 21-го тура Чемпионата Белоруссии «БАТЭ» примет «Городею». Начало матча — 20:00 по мск. Прогноз на «БАТЭ» — «Городея».

«БАТЭ»

Команда проиграла последний матч, что дало ближайшему сопернику оторваться на 3 очка. В этом матче «БАТЭ» обязаны побеждать, тем более соперник подходящий.

В последней встрече между этими командами, «БАТЭ» спокойно одержали победу 2:0.

«Городея»

Клуб достаточно нестабильный,после 20 матчей «Городея» находится в «подвале» таблицы, а именно на 13-ой позиции. На данный момент, команда опережает «Минск», который находится в зоне вылета, всего на 2 очка.

Команда проиграла все 4 выездные матча в истории против «БАТЭ».

Прогноз и ставка

Учитывая все факторы,логично предположить, что «БАТЭ» должны спокойно брать 3 очка у себя на поле.

Прогноз и ставка: победа «БАТЭ» с форой -1.5. 0