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    «БАТЭ» проэкзаменует «Городею». Ждать ли разгрома?

    «БАТЭ» — «Городея». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 21-го тура чемпионата Белоруссии по футболу 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «БАТЭ» — «Городея»
    «БАТЭ»
    В пятницу, 7 августа, в рамках 21-го тура Чемпионата Белоруссии «БАТЭ» примет «Городею». Начало матча — 20:00 по мск. Прогноз на «БАТЭ» — «Городея».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Августа 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Городея Городея
  • Городея
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 14.70
  • Ставка!
    •

    «БАТЭ»

    Команда проиграла последний матч, что дало ближайшему сопернику оторваться на 3 очка. В этом матче «БАТЭ» обязаны побеждать, тем более соперник подходящий.

    В последней встрече между этими командами, «БАТЭ» спокойно одержали победу 2:0.

    «Городея»

    Клуб достаточно нестабильный,после 20 матчей «Городея» находится в «подвале» таблицы, а именно на 13-ой позиции. На данный момент, команда опережает «Минск», который находится в зоне вылета, всего на 2 очка.

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    Команда проиграла все 4 выездные матча в истории против «БАТЭ».

    Прогноз и ставка

    Учитывая все факторы,логично предположить, что «БАТЭ» должны спокойно брать 3 очка у себя на поле.

    Прогноз и ставка: победа «БАТЭ» с форой -1.5. 0

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    «БАТЭ» — «Городея». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 21-го тура чемпионата Белоруссии по футболу 7 августа 2020 года. Прогноз на «БАТЭ» — «Городея». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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