«Норвич» — «Бернли». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч АПЛ 18 июля 2020 года

В 37 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 18 июля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Норвич» — «Бернли».

«Норвич»

Команда из Нориджа потеряла математические шансы на сохранение прописки в АПЛ. В таблице чемпионата она находится на 20 месте и имеет 21 очко в копилке.

В отрезке после возобновления сезона «Норвич» только проигрывает. Рестарт Премьер-лиги «канарейки» начали с поражений от «Саутгемптона» (0:3) и «Эвертона» (0:1).

Позже в четвертьфинале Кубка Англии подопечные Даниеля Фарке уступили «МЮ» в дополнительное время (1:2).

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Следующие пять туров АПЛ также были проиграны. В них «Норвич» оказался слабее «Арсенала» (0:4), «Брайтона» (0:1), «Уотфорда» (1:2), «Вест Хэма» (0:4) и «Челси» (0:1).

«Бернли»

Коллектив из Бернли находится сейчас в середине таблицы на 10 месте. Имея в своем активе 51 очко, эта команда отстает от еврокубковых позиций на 5 пунктов.

Рестарт сезона «Бернли» начал с разгромного поражения от «Манчестер Сити» в гостях (0:5). Но в следующих шести матчах подопечные Шона Дайча не проигрывали.

В 31-м и 32-м турах Премьер-лиги бордовые добыли две минимальные победы над «Уотфордом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

А после ничьей во встрече с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) «Бернли» одержал верх над «Вест Хэмом» (1:0). В двух последних матчах команда Дайча расписала мировую с «Ливерпулем» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Норвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 3.30, а на победу «Бернли» — 2.28.

Очень часто две неплохие команды играют между собой результативно. В поединке без турнирной мотивации голов также должно быть предостаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 2.05. 0