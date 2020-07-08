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    Хватит ли мотивации «Ливерпуля» на «Брайтон»?

    «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Англии 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» доигрывает сезон в ранге чемпиона
    В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» сыграет с «Ливерпулем». Встреча, которая пройдет 8 июля в Брайтоне на стадионе «Эмерикан Экспресс Коммьюнити Стэдиум», начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Ливерпуль».

    «Брайтон»

    В 33 матчах английского первенства эта команда заработала 36 баллов. Сейчас она занимает 15 место в турнирной таблице и опережает красную зону на девять пунктов.

    Рестарт чемпионата «чайки» начали с долгожданной победы в поединке с «Арсеналом» (2:1). В следующем туре «Альбион» и «Лестер» обошлись без голов на «Кинг Пауэр» (0:0).

    В позапрошлом туре «Брайтон» потерпел домашний разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Но в прошлом поединке АПЛ реабилитировался гостевой победой над «Норвичем» (1:0).

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    «Ливерпуль»

    За 33 матча мерсисайдская команда заработала 89 очков. С отрывом в 23 балла она закрепилась на вершине таблицы и завоевала заслуженное чемпионство.

    После рестарта чемпионата «Ливерпуль» сыграл ничью в дерби с «Эвертоном» (0:0). А позже на своем поле разнес «Кристал Пэлас» (4:0), после чего стал чемпионом «по телевизору» из-за поражения «Манчестер Сити».

    В первом матче в статусе чемпионов коллектив Клоппа был разгромлен как раз манкунианцами (0:4). Тем не менее, в прошлом туре «Красные» исправились, победив дома «Астон Виллу» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» победит, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Англии 8 июля 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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