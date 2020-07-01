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    Чем завершится встреча не самых забивных клубов?

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Лестер»
    «Эвертон»
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 1 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 20:00 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    Команда из Ливерпуля застряла в середине турнирной таблицы на 12 строчке. В 31-м матче английского первенства она сумела набрать 41 очко.

    Перед уходом на карантин «Эвертон» выступал не очень стабильно. Подопечные Карло Анчелотти могли транжирить баллы в поединках, где считались фаворитами. К примеру, в 23-м и 24-м турах АПЛ они разошлись миром с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

    Однако позже «ириски» переиграли «Уотфорд» (3:2) и «Кристал Пэлас» (3:1). Следующий матч синие провели на «Эмирейтс», где потерпели поражение от «Арсенала» (2:3), а битва с «МЮ» 1 марта закончилась ничьей — 1:1.

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    В последнем матче перед паузой «Эвертон» был разгромлен «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (0:4). После возобновления чемпионата команда Анчелотти обошлась без голов в мерсисайдском дерби (0:0), а позже одержала верх над «Норвичем» (1:0).

    «Лестер»

    Футбольный клуб из одноименного города замыкает топ-3 в турнирной таблице АПЛ. На счету этой команды имеется 55 баллов, а в спину ей дышат «Челси» с 54 очками и «Вулверхэмптон» с 52.

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    • В последних пяти матчах до паузы «Лестер» победил всего раз. Еще по два раза «лисы» скатали вничью и проиграли. Неприятная серия 1 февраля. Тогда синие расписали мировую с «Челси» (2:2).

    Позже подопечные Брендана Роджерса сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0), а также потерпели поражения от «Ман Сити» (0:1) и «Норвича» (0:1). В 1/8 финала Кубка страны «сити» одолел «Бирмингем» (1:0).

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    Перед приостановкой сезона «Лестер» прихлопнул «Астон Виллу» (4:0), а продолжил чемпионат этот клуб с ничейных матчей против «Уотфорда» (1:1) и «Брайтона» (0:0). В четвертьфинале Кубка Англии «лисы» уступили «Челси» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.30, а на победу «Лестера» — 2.80.

    В последнее время у обеих команд имеются проблемы с результативностью, что может негативно сказаться на их очном противостоянии. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.80. 0

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    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 1 июля 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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