«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 25 июня 2020 года

25 июня «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» примет «Арсенал». Команды сыграют в рамках 31 тура АПЛ. Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Арсенал».

«Саутгемптон»

«Святые» не так далеко от «Арсенала». Команда находится в трех очках от соперника, занимая при этом 14 место. На счету хозяев 37 пунктов.

После перерыва представители «Сент-Мэри» провели одну встречу. Они выиграли у «Норвича» со счетом 0:3. Тем самым «Саутгемптон» прервал свою 2-матчевую серию поражений — 3:1 от «Вест Хэма» и 0:1 с «Ньюкаслом».

«Саутгемптон» входит в топ-4 команд АПЛ, которые больше всех пропускают. На счету коллектива 52 мяча.

«Арсенал»

У «канониров» серьезные проблемы с составом и в целом тяжелый период в сезоне. Подопечные «Артеты» проиграли два первых матча после паузы. Они пролетели на «Этихад» 3:0 и проиграли «Брайтону» 2:1, выигрывая по ходу встречи.

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До этого в АПЛ «Арсенал» выступал хорошо, победив в трех играх подряд — 3:2 с «Эвертоном», 4:0 с «Ньюкаслом» и 1:0 с «Вест Хэмом».

Что касается состава, то здесь много травмированных. Повреждения получили Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пабло Мари, Бернд Лено, Сократис. Вдобавок дисквалифицирован Давид Луиз.

В таблице «Арсенал» занимает 10 место. В активе «красно-белых» 40 очков.

Прогноз и ставка

В прошлые разы на «Сент-Мэри» «Арсенал» проигрывал 3:2 и играл вничью 1:1. В первом круге этого сезона была зафиксирована ничья 2:2. Так что в 3 из 4 очных матчей «святые» не проигрывали «канонирам».

По коэффициентам букмекеров соперники почти равны — 2.70 против 2.65. На ничью предлагают 3.50.

Считаем, что «Арсенал» просто так не отделается. Да и «святые» не самые умелые в обороне. Предлагаем прогноз и ставку ставку «обе забьют» за 1.64. Гостям надо реабилитироваться, но их оборона сейчас уязвима. 0