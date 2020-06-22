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    Сможет ли «Севилья» забить «Вильярреалу»?

    «Вильярреал» — «Севилья». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Ла Лиги 22 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Севилья»
    Люк де Йонг
    В 31 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 22 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Июня 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    Команда из провинции Кастельон занимает седьмую позицию в испанском первенстве с 47 очками на счету. Сейчас она находится в еврокубковой зоне, но для Лиги чемпионов осталось отыграть 2 пункта.

    На вынужденную паузу «Вильярреал» уходил не в лучшем настроении. Сперва «желтая субмарина» крупно влетела «Мирандесу» в Кубке Испании (2:4), а затем она заработала лишь 4 очка в 5 матчах Примеры.

    В этих поединках подопечные Хавьера Кальехи разошлись миром с «Вальядолидом» (1:1), победили «Леванте» (2:1), а также уступили «Атлетико» (1:3), «Атлетику» (0:1) и «Леганесу» (1:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Однако рестарт сезона получился для «Вильярреала» идеальным. Команда выиграла три встречи из трех. В этих матчах «желтая субмарина» была сильнее «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0) и «Гранады» (1:0).

    «Севилья»

    После 30 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 52 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает тройку сильнейших.

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  • 16/06/2020

    • Перед уходом на карантин «Севилья» успела дважды сыграть с «ЧФР Клуж» в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч (1:1) в следующий раунд вышла команда Лопетеги.

    Между матчами на евроарене красно-белые разгромили «Хетафе» в Примере (3:0), а после игр в ЛЕ «севильцы» победили «Осасуну» (3:2) и разошлись миром с «Атлетико» (2:2).

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    Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А два следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1) и «Барсой» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вильярреала» в этой встрече оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.40, а на победу «Севильи» — 2.60.

    На стадионе «Керамика» сразятся два коллектива, бьющихся за еврокубки. Очки нужны обоим клубам, потому игра должна быть результативной. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Севильи» больше 1 с коэффициентом 1.60. 0

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