«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Ла Лиги 22 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 22 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Севилья».

«Вильярреал»

Команда из провинции Кастельон занимает седьмую позицию в испанском первенстве с 47 очками на счету. Сейчас она находится в еврокубковой зоне, но для Лиги чемпионов осталось отыграть 2 пункта.

На вынужденную паузу «Вильярреал» уходил не в лучшем настроении. Сперва «желтая субмарина» крупно влетела «Мирандесу» в Кубке Испании (2:4), а затем она заработала лишь 4 очка в 5 матчах Примеры.

В этих поединках подопечные Хавьера Кальехи разошлись миром с «Вальядолидом» (1:1), победили «Леванте» (2:1), а также уступили «Атлетико» (1:3), «Атлетику» (0:1) и «Леганесу» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Однако рестарт сезона получился для «Вильярреала» идеальным. Команда выиграла три встречи из трех. В этих матчах «желтая субмарина» была сильнее «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0) и «Гранады» (1:0).

«Севилья»

После 30 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 52 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает тройку сильнейших.

Перед уходом на карантин «Севилья» успела дважды сыграть с «ЧФР Клуж» в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч (1:1) в следующий раунд вышла команда Лопетеги.

Между матчами на евроарене красно-белые разгромили «Хетафе» в Примере (3:0), а после игр в ЛЕ «севильцы» победили «Осасуну» (3:2) и разошлись миром с «Атлетико» (2:2).

Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А два следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1) и «Барсой» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вильярреала» в этой встрече оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.40, а на победу «Севильи» — 2.60.

На стадионе «Керамика» сразятся два коллектива, бьющихся за еврокубки. Очки нужны обоим клубам, потому игра должна быть результативной. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Севильи» больше 1 с коэффициентом 1.60. 0