«Нумансия» — «Кадис». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 июня 2020 года

В четверг, 18 июня, в рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Нумансия» дома сыграет с «Кадисом». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Нумансия» — «Кадис».

«Нумансия»

По итогам 32 туров испанской Сегунды «Нумансия» занимает 16-е место. Команда опережает зону вылета всего лишь на два очка.

Посему поражение рискует опустить клуб на опасную 19-ю позицию. Тем не менее, плотность в этой части таблицы такова, что в случае победы клуб может и подняться сразу на 13-ю строчку.

Более реалистичен первый результат, поскольку в прошлый раз коллектив побеждал 18 января — у хихонского «Спортинга» (2:0).

Четыре предыдущих поединка «Красные» проиграли, включая и первый после карантина — от «Мирандеса» (1:2).

«Кадис»

За 10 матчей до завершения чемпионата «Кадис» идет на второй строчке. Команда отстает от лидирующей «Сарагосы» на один балл.

Вместе с тем, андалусцы являются потенциальными лидерами чемпионата, поскольку конкурент провел на один поединок больше.

При этом коллектив наверняка устроит и второе место, которое также выводит в Примеру по итогам сезона. Главный преследователь — третья «Альмерия» — отстает на четыре пункта.

Тем не менее, болельщиков клуба должна беспокоить его форма: одна победа в пяти предыдущих играх и ничьи в двух прошлых турах.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — 2,87.

Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0