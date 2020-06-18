«Нумансия» — «Кадис». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 июня 2020 года

«Нумансия»
По итогам 32 туров испанской Сегунды «Нумансия» занимает 16-е место. Команда опережает зону вылета всего лишь на два очка.
Посему поражение рискует опустить клуб на опасную 19-ю позицию. Тем не менее, плотность в этой части таблицы такова, что в случае победы клуб может и подняться сразу на 13-ю строчку.
Более реалистичен первый результат, поскольку в прошлый раз коллектив побеждал 18 января — у хихонского «Спортинга» (2:0).
Четыре предыдущих поединка «Красные» проиграли, включая и первый после карантина — от «Мирандеса» (1:2).
«Кадис»
За 10 матчей до завершения чемпионата «Кадис» идет на второй строчке. Команда отстает от лидирующей «Сарагосы» на один балл.
Вместе с тем, андалусцы являются потенциальными лидерами чемпионата, поскольку конкурент провел на один поединок больше.
При этом коллектив наверняка устроит и второе место, которое также выводит в Примеру по итогам сезона. Главный преследователь — третья «Альмерия» — отстает на четыре пункта.
Тем не менее, болельщиков клуба должна беспокоить его форма: одна победа в пяти предыдущих играх и ничьи в двух прошлых турах.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — 2,87.
Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0