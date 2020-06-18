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    Вернется ли «Кадис» в лидеры?

    «Нумансия» — «Кадис». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Испании 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Нумансия» — «Кадис»
    «Кадис» идет на второе место
    В четверг, 18 июня, в рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Нумансия» дома сыграет с «Кадисом». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Нумансия» — «Кадис».
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Июня 2020 года
    Нумансия
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    •  Нумансия 20:30 Кадис Кадис
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    «Нумансия»

    По итогам 32 туров испанской Сегунды «Нумансия» занимает 16-е место. Команда опережает зону вылета всего лишь на два очка.

    Посему поражение рискует опустить клуб на опасную 19-ю позицию. Тем не менее, плотность в этой части таблицы такова, что в случае победы клуб может и подняться сразу на 13-ю строчку.

    Более реалистичен первый результат, поскольку в прошлый раз коллектив побеждал 18 января — у хихонского «Спортинга» (2:0).

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    Четыре предыдущих поединка «Красные» проиграли, включая и первый после карантина — от «Мирандеса» (1:2).

    «Кадис»

    За 10 матчей до завершения чемпионата «Кадис» идет на второй строчке. Команда отстает от лидирующей «Сарагосы» на один балл.

    Вместе с тем, андалусцы являются потенциальными лидерами чемпионата, поскольку конкурент провел на один поединок больше.

    При этом коллектив наверняка устроит и второе место, которое также выводит в Примеру по итогам сезона. Главный преследователь — третья «Альмерия» — отстает на четыре пункта.

    Тем не менее, болельщиков клуба должна беспокоить его форма: одна победа в пяти предыдущих играх и ничьи в двух прошлых турах.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — 2,87.

    Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0

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