«Унион» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

Во вторник, 16 июня, в рамках 32-го тура чемпионата Германии «Унион» примет на своем поле «Падерборн». Команды начнут в 21:30 на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Прогноз на «Унион» — «Падерборн».

«Унион»

Берлинский клуб ушел на карантин в марте на фоне двух поражений подряд, а после возобновления турнира в июне продлил серию до 4-м матчей, проиграв «Баварии» (0:2) дома и крупно уступив в гостях «Герте» (0:4).

Затем «Унион» дома поделил очки с «Майнцем» (1:1) и в Менхенгладбахе был бит местной «Боруссией» со счетом 1:4.

Домашняя ничья с «Шальке» (1:1) продлила безвыигрышную серию берлинцев до 8 матчей, и прервалась она в последнем матче, гостевой победой над «Кельном» (2:1).

После 31 тура Бундеслиги «Унион» с 35 очками занимает 14 место, разница мячей 37-54, 12 голов забил Себастьян Андерссон, еще 7 — Мариус Бюльтер.

«Падерборн»

«Падерборн» в этом году в Бундеслиге побеждал лишь раз — в январе. После перерыва подопечные Штеффена Баумгарта в гостях разошлись миром с «Фортуной» (0:0) и дома поделили очки с «Хоффенаймом» (1:1).

Затем последовала безголевая выездная ничья с «Аугсбургом» (0:0) и домашний разгром от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:6.

Выездного разгрома от «Лейпцига» удалось избежать, сыграв вничью 1:1 (уйдя от поражения на 90-й минуте), а в последнем матче «Падерборн» был жестоко бит на своем поле «Вердером» со счетом 1:5.

После 31 тура Бундеслиги «Падерборн» с 20 очками занимает последнее 18 место, разница мячей 34-68, по пять голов забилм Деннис Србены и Стрели Мамба, еще 4 мяча на счету Абдельхамид Сабири.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге «Падерборн» дома сыграл вничью с «Унионом» 1:1. В прошлом сезоне «Падерборн» дома сыграл 0:0, а в гостях победил 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Униона» — 1.65, победа «Падерборна» — 5.00, ничья — 4.10.

«Падерборн» в последних матчах лучше играет на выезде и может отобрать очки у берлинцев, но прогнозируем, что «Унион» не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 2.20 и «обе забьют — нет» за 2.05. 0