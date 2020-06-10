«Витория Сетубал» — «Санта Клара». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Португалии 10 июня 2020 года

В 26-м туре чемпионата Португалии «Витория Сетубал» будет принимать «Санту Клару». Матч пройдет в Сетубале 10 июня. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Витория Сетубал» — «Санта Клара».

«Витория Сетубал»

«Витория» занимает 12 место с 29 очками. У команды имеется затяжная безвыигрышная серия, состоящая из семи матчей — 3 ничьи и 3 поражения.

Отметим, что 3 марта гости показали характер и сыграли 1:1 с «Бенфикой» на своем поле. До этого клуб провел нулевой матч с «Портимоненсе».

После возобновления сезона коллектив в третий раз кряду сыграл вничью — против «Маритиму» (1:1).

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Ранее «садинцев» обидела «Брага» (3:1), а ранее еще одно поражение нанес «Жил Висенте» (1:2).

«Санта Клара»

«Санта-Клара» находится в середине турнирной таблице, на девятом месте, решив уже свои задачи на сезон. В 25 поединках команда набрала 33 очка.

Клуб из города Понта-Делгада перед уходом на незапланированный перерыв выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна мировая.

Сперва «азореанцы» уступили на выезде «Морейренсе» (1:2), а затем были повержены на своей арене «Порту» (0:2). В своем последнем матче перед паузой они сыграли вничью с «Жил Висенте» (1:1) в гостях.

В первом после возобновления чемпионата туре коллектив вернулся к победам, обыграв дома «Брагу» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Санта-Клара» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0