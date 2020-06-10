«Витория Сетубал» — «Санта Клара». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Португалии 10 июня 2020 года

«Витория Сетубал»
«Витория» занимает 12 место с 29 очками. У команды имеется затяжная безвыигрышная серия, состоящая из семи матчей — 3 ничьи и 3 поражения.
Отметим, что 3 марта гости показали характер и сыграли 1:1 с «Бенфикой» на своем поле. До этого клуб провел нулевой матч с «Портимоненсе».
После возобновления сезона коллектив в третий раз кряду сыграл вничью — против «Маритиму» (1:1).
Ранее «садинцев» обидела «Брага» (3:1), а ранее еще одно поражение нанес «Жил Висенте» (1:2).
«Санта Клара»
«Санта-Клара» находится в середине турнирной таблице, на девятом месте, решив уже свои задачи на сезон. В 25 поединках команда набрала 33 очка.
Клуб из города Понта-Делгада перед уходом на незапланированный перерыв выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна мировая.
Сперва «азореанцы» уступили на выезде «Морейренсе» (1:2), а затем были повержены на своей арене «Порту» (0:2). В своем последнем матче перед паузой они сыграли вничью с «Жил Висенте» (1:1) в гостях.
В первом после возобновления чемпионата туре коллектив вернулся к победам, обыграв дома «Брагу» (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на то, что «Санта-Клара» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0