«ИФ Фуглафьердур» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 2 июня 2020 года

Во вторник, 2 июня, в пятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» на своей арене сразится с «ЭБ/Стреймуром». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «ЭБ/Стреймур».

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» стремя набранными баллами после четырех игр находится на седьмой позиции в турнирной таблице, разница мячей 4:13.

Эти очки «красно-белые» набрали в первом туре текущего розыгрыша, переиграв в гостях со счетом 2:1 «Скалу», после чего проиграли три встречи подряд.

Сперва они в родных стенах уступили «ХБ Торсхавну» (1:3), затем были разгромлены дома «КИ Клаксвиком» (1:4) и на выезде «НСИ Рунавиком» (0:5).

Отметим, что все четыре гола в этом первенстве забивал у ИФ только сербский легионер Урош Стоянов.

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» имеет такое же количество набранных пунктов, но из-за лучшей разницы мячей (2:7) находится на одну строку выше в турнирной таблице.

Начал коллектив из поселка Айи с двух поражений подряд, уступив на выезде «ХБ Торсхавну» (0:1) и в родных стенах «НСИ Рунавику» (0:3).

В третьем туре «черно-белые» заработали первые очки в сезоне, одолев на своей территории «ТБ Творойри» со счетом 2:0, после чего «всухую» проиграли «КИ Клаксвику» на его арене — 0:3.

В прошлом сезоне оппоненты обменялись гостевыми викториями (2:3 и 2:0) и один поединок свели вничью (0:0).

Прогноз и ставки

Прогнозируем, что в игре команд, ведущих борьбу за выживание, много забитых голов не будет. Наш прогноз и ставка: ТМ 3,5. 0