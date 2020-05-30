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    Проведет ли «Шальке» яркую игру в родных стенах?

    «Шальке» — «Вердер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Вердер»
    Даниэль Калиджури
    В 29 туре чемпионата Германии «Шальке» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» 30 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Мая 2020 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 16:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    Клуб из Гельзенкирхена сейчас находится в плохой форме. Команда идет девятой в турнирной таблице с 37 очками на счету.

    Несмотря на то что «Шальке» может вести борьбу за еврокубки, коллектив Давида Вагнера теряет много баллов. Он потерпел 6 поражений в семи последних матчах.

    Сперва в Бундеслиге «горняки» влетели «РБ Лейпцигу» (0:5) и «Кельну» (0:3). А затем «Старая дама» попрощалась с Кубком Германии в поединке с «Баварией» (0:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    До футбольной паузы «Шальке» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А после возобновления чемпионата этот клуб оказался слабее «Боруссии» Д (0:4), «Аугсбурга» (0:3) и «Фортуны» (1:2).

    «Вердер»

    Бременская команда находится в зоне вылета с 22 очками в запасе. От спасительной 15 строчки она отстает на 6 пунктов.

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    • Перед паузой «Вердер» уступил в трех матчах кряду в чемпионате. Сперва зелено-белые оказались слабее «Униона» (0:2), а в следующем туре «бременцы» крупно уступили «РБ Лейпцигу» (0:3).

    В 23-м туре «Вердер» остался без очков в противостоянии с «Боруссией» Д (0:2). Чуть позже подопечные Флориана Кофельдта вылетели из Кубка Германии от «Айнтрахта» (0:2).

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    7 марта зелено-белые сыграли вничью с «Гертой» (2:2), а после карантина «Вердер» был разгромлен «Байером» (1:4), победил «Фрайбург» (1:0) и расписал мировую с «Боруссией» М (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Шальке» в матче 29-го тура чемпионата Германии оценивается в 2.62, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.38, а на победу «Вердера» — за 2.86.

    В матче с командой из зоны вылета «горняки» постараются набрать былую форму. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Шальке» больше 1 с коэффициентом 1.62. 0

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