«Шальке» — «Вердер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 30 мая 2020 года

«Шальке»
Клуб из Гельзенкирхена сейчас находится в плохой форме. Команда идет девятой в турнирной таблице с 37 очками на счету.
Несмотря на то что «Шальке» может вести борьбу за еврокубки, коллектив Давида Вагнера теряет много баллов. Он потерпел 6 поражений в семи последних матчах.
Сперва в Бундеслиге «горняки» влетели «РБ Лейпцигу» (0:5) и «Кельну» (0:3). А затем «Старая дама» попрощалась с Кубком Германии в поединке с «Баварией» (0:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
До футбольной паузы «Шальке» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1). А после возобновления чемпионата этот клуб оказался слабее «Боруссии» Д (0:4), «Аугсбурга» (0:3) и «Фортуны» (1:2).
«Вердер»
Бременская команда находится в зоне вылета с 22 очками в запасе. От спасительной 15 строчки она отстает на 6 пунктов.
Перед паузой «Вердер» уступил в трех матчах кряду в чемпионате. Сперва зелено-белые оказались слабее «Униона» (0:2), а в следующем туре «бременцы» крупно уступили «РБ Лейпцигу» (0:3).
В 23-м туре «Вердер» остался без очков в противостоянии с «Боруссией» Д (0:2). Чуть позже подопечные Флориана Кофельдта вылетели из Кубка Германии от «Айнтрахта» (0:2).
7 марта зелено-белые сыграли вничью с «Гертой» (2:2), а после карантина «Вердер» был разгромлен «Байером» (1:4), победил «Фрайбург» (1:0) и расписал мировую с «Боруссией» М (0:0).
Прогноз и ставка
Победа «Шальке» в матче 29-го тура чемпионата Германии оценивается в 2.62, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.38, а на победу «Вердера» — за 2.86.
В матче с командой из зоны вылета «горняки» постараются набрать былую форму. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Шальке» больше 1 с коэффициентом 1.62. 0