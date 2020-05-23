«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 58 очков, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя.

В нынешнем сезоне действующие чемпионы одержали 18 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Победная серия «Баварии» в национальном первенстве насчитывает пять матчей, а после вынужденного перерыва мюнхенцы победили «Унион» (2:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

После травм у «Баварии» восстанавливаются Никлас Зюле, Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Хави Мартинес.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 28 набранными очками.

На счету команды из Франкфурта восемь побед, четыре ничьи и 13 поражений в текущем сезоне.

«Орлы» проиграли четыре предыдущие встречи, а в 26-м туре были повержены менхенгладбахской «Боруссией» (1:3).

Календарь и таблица Бундеслиги

В лазарете «Айнтрахта» находятся Доминик Кор, Гонсалу Пасиенсия и Марко Русс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.16, победа «Айнтрахта» — 16.50, ничья — 8.70.

«Бавария» во время карантина не растеряла свою блестящую форму, тогда как «Айнтрахт», похоже, до сих пор находится в кризисе. Именно поэтому нам кажется, что от мюнхенцев стоит ждать победы, притом крупной.

Почему? Во-первых, хозяевам обязательно нужно набирать три очка, чтобы чувствовать себя комфортно перед встречей с дортмундской «Боруссией». Во-вторых, им нужно брать реванш за поражение во Франкфурте со счетом 1:5 в первом круге.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа "Баварии" и тотал больше 3,5» за 1.85.

Также можно присмотреться к ставке «победа "Баварии" с форой -2,5», которая принимается с коэффициентом 2.10. 0