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    Отомстит ли «Бавария» за крупное поражение во Франкфурте?

    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт»
    Мануэль Нойер
    В субботу, 23 мая, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 15.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 58 очков, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя.

    В нынешнем сезоне действующие чемпионы одержали 18 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Победная серия «Баварии» в национальном первенстве насчитывает пять матчей, а после вынужденного перерыва мюнхенцы победили «Унион» (2:0).

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    После травм у «Баварии» восстанавливаются Никлас Зюле, Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Хави Мартинес.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 28 набранными очками.

    На счету команды из Франкфурта восемь побед, четыре ничьи и 13 поражений в текущем сезоне.

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    • «Орлы» проиграли четыре предыдущие встречи, а в 26-м туре были повержены менхенгладбахской «Боруссией» (1:3).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В лазарете «Айнтрахта» находятся Доминик Кор, Гонсалу Пасиенсия и Марко Русс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.16, победа «Айнтрахта» — 16.50, ничья — 8.70.

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    «Бавария» во время карантина не растеряла свою блестящую форму, тогда как «Айнтрахт», похоже, до сих пор находится в кризисе. Именно поэтому нам кажется, что от мюнхенцев стоит ждать победы, притом крупной.

    Почему? Во-первых, хозяевам обязательно нужно набирать три очка, чтобы чувствовать себя комфортно перед встречей с дортмундской «Боруссией». Во-вторых, им нужно брать реванш за поражение во Франкфурте со счетом 1:5 в первом круге.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа "Баварии" и тотал больше 3,5» за 1.85.

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Баварии" с форой -2,5», которая принимается с коэффициентом 2.10. 0

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