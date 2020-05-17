«Б-36 Торсхавн» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года

«Б-36 Торсхавн»
«Б-36 Торсхавн», бравший 11 чемпионских титулов, прошлое первенство завершил на втором месте, упустив золотые награды в последнем туре, проиграв дома будущему триумфатору лиги «КИ Клаксвик» (0:3).
В 27 поединках прошедшего первенства «белые тигры» выиграли в 20 из них, три матча свели вничью и четыре встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 53:23.
В первом туре текущего сезона столичный коллектив в гостях переиграл действующего чемпиона «КИ Клаксвик» на его арене со счетом 2:0, забив оба гола в последней 10-минутке.
На внутренней арене «Б-36 Торсхавн» потерпел лишь одно фиаско в 21 проведенной игре, выиграв в 17 из них.
«АБ Аргир»
«АБ Аргир» прошедший сезон завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, намного отстав от шестой строки, опередив предпоследнее место только на три пункта.
В 27 поединках прошедшего розыгрыша «Frensurin» добыли шесть викторий, трижды сыграли вничью и 18 игр проиграли, соотношение мячей составило — 32:66.
Стартовый поединок этого первенства принес аргирцам безголевую домашнюю ничью с «Викингуром».
Отметим, что с учетом прошлого сезона «АБ Аргир» уступил лишь в одной игре из последних четырех, еще в этом периоде команда дважды выиграла при одной ничьей.
В минувшем чемпионате «Б-36» выиграл все три встречи у «АБ»: 4:1 — дома и дважды по 2:1 — на выезде.
Прогноз и ставки
На своей арене «Б-36 Торсхавн» просто обязан обыгрывать одного из претендентов на вылет. Ставим на викторию хозяев с разницей в несколько мячей. 0