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    Продолжит ли «Торпедо-БелАЗ» борьбу за первое место в чемпионате?

    «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 9 мая 2020 года

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    Прогноз на «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ»
    Валерий Горбачик в прошлом туре оформил хет-трик
    В субботу, 9 мая, в рамках восьмого тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь будет принимать «Торпедо-БелАЗ». Начало матча — в 15:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Славия» Мозырь

    «Славия» еще недавно была близка к зоне вылета, но плотность в таблице высока, поэтому все еще может измениться. Сейчас у хозяев 10 очков и седьмая позиция.

    Команда до прошлого тура не могла победить в трех поединках подряд.

    Неудачная серия началась с ничьей в матче против «Руха» (0:0). Затем было два поражения от «Ислочи» 2:1 и «Минска» 1:3. При этом клуб может похвастаться победами над «Динамо» Брест и БАТЭ (2:1).

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    Кроме того, в прошлом туре полоса неудач была прервана в игре с «Витебском» на выезде — 3:2. Команда уступала 1:2, но на замену вышел Максим Слюсар и стал героем встречи. Украинец оформил дубль за две минуты и принес «Славии» три очка.

    В трех домашних поединках сезона «Славия» одержала одну победу, один раз сыграла вничью и однажды уступила.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Перед стартом восьмого тура, «Торпедо» с 14 очками расположилось на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства «Слуцку» всего лишь два балла.

    «Автозаводцы» начали этот чемпионат с двух выигрышей, одолев на выезде «Шахтер» (1:0) и в родных стенах «Белшину» (1:0). В третьем туре состоялось пока единственное поражение в этом сезоне — от «Динамо» (0:2) в Минске.

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    • Затем жодинцы на своей территории переиграли «Энергетик» (2:0), а две игры свели вничью. Сперва в Борисове разошлись миром с БАТЭ (0:0), а следом не смогли забить «Руху» (0:0).

    В прошлом туре «Торпедо» одержало феерическую победу на выезде против «Минска» — 5:2. Хет-трик оформил форвард Валерий Горбачик.

    На выезде в текущем сезоне команда провела четыре матча, из которых выиграла два (еще две игры — ничья и поражение).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Славии» — 2.80, победа «Торпедо» — 2.60, ничья — 3.20.

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    «Славия» прервала серию поражений, но сделала это не слишком уверенно. Игра была скучной, с минимумом моментов и большой долей везения. Гости набрали отличную форму и ведут борьбу за лидерство в чемпионате.

    Предлагаем поставить на победу «Торпедо-БелАЗ» с форой 0 за 1.86. 0

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    «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 9 мая 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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