«Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 9 мая 2020 года

В субботу, 9 мая, в рамках восьмого тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь будет принимать «Торпедо-БелАЗ». Начало матча — в 15:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ».

«Славия» Мозырь

«Славия» еще недавно была близка к зоне вылета, но плотность в таблице высока, поэтому все еще может измениться. Сейчас у хозяев 10 очков и седьмая позиция.

Команда до прошлого тура не могла победить в трех поединках подряд.

Неудачная серия началась с ничьей в матче против «Руха» (0:0). Затем было два поражения от «Ислочи» 2:1 и «Минска» 1:3. При этом клуб может похвастаться победами над «Динамо» Брест и БАТЭ (2:1).

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Кроме того, в прошлом туре полоса неудач была прервана в игре с «Витебском» на выезде — 3:2. Команда уступала 1:2, но на замену вышел Максим Слюсар и стал героем встречи. Украинец оформил дубль за две минуты и принес «Славии» три очка.

В трех домашних поединках сезона «Славия» одержала одну победу, один раз сыграла вничью и однажды уступила.

«Торпедо-БелАЗ»

Перед стартом восьмого тура, «Торпедо» с 14 очками расположилось на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства «Слуцку» всего лишь два балла.

«Автозаводцы» начали этот чемпионат с двух выигрышей, одолев на выезде «Шахтер» (1:0) и в родных стенах «Белшину» (1:0). В третьем туре состоялось пока единственное поражение в этом сезоне — от «Динамо» (0:2) в Минске.

Затем жодинцы на своей территории переиграли «Энергетик» (2:0), а две игры свели вничью. Сперва в Борисове разошлись миром с БАТЭ (0:0), а следом не смогли забить «Руху» (0:0).

В прошлом туре «Торпедо» одержало феерическую победу на выезде против «Минска» — 5:2. Хет-трик оформил форвард Валерий Горбачик.

На выезде в текущем сезоне команда провела четыре матча, из которых выиграла два (еще две игры — ничья и поражение).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Славии» — 2.80, победа «Торпедо» — 2.60, ничья — 3.20.

«Славия» прервала серию поражений, но сделала это не слишком уверенно. Игра была скучной, с минимумом моментов и большой долей везения. Гости набрали отличную форму и ведут борьбу за лидерство в чемпионате.

Предлагаем поставить на победу «Торпедо-БелАЗ» с форой 0 за 1.86. 0