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    «Динамо» Минск продолжит побеждать?

    «Городея» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Городея» — «Динамо» Минск
    «Динамо» Минск
    В четвертом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Городея» на своей арене примет минское «Динамо». Встреча, которая пройде 11 апреля, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Городея» — «Динамо» Минск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 11 Апреля 2020 года
    Городея
  • Городея
    •  Городея 18:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.77
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    «Городея»

    «Городея» в минувшем сезоне заняла седьмое место в Высшей лиге. В 30 поединках команда победила в 12 из них при восьми ничьих.

    Этот чемпионат «сахарники» начали неудачно, проиграв две игры «всухую». В первом туре они минимально уступили «Витебску» (0:1) в гостях, а затем были повержены дома солигорским «Шахтером» — 0:2.

    И только в третьем игровом дне «золотисто-красные» заработали первые баллы в этом первенстве, переиграв на выезде «Белшину» со счетом 1:0. С тремя очками они идут 14-ми.

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    • Домашние матчи того и этого чемпионата Белоруссии принесли «Городее» семь викторий в 16-ти играх, трижды была зафиксирована ничья и шесть встреч были проигрышными, разница мячей — 17:19.

    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо», финишировавшее на четвертом месте в прошлом чемпионате, в 2020 году провело уже пять официальных встреч.

    Первые четыре игры текущего сезона «бело-синие» проиграли. Сперва они дважды уступили в Кубке Белоруссии борисовскому БАТЭ: 1:2 на своем поле и 2:3 на выезде.

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    Затем минчане дважды были повержены и в матчах первенства. В первом туре они неожиданно потерпели домашнее фиаско от «Руха» Брест (0:1), после чего в дерби оказались слабее «Минска» — 2:3.

    И только в третьем поединке они разжились первыми пунктами, одолев на своей арене жодинское «Торпедо» со счетом 2:0. С тремя очками «Динамо» находится на 13-м месте.

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    • 16 гостевых встреч двух сезонов принесли «динамовцам» шесть викторий, четыре ниченых исхода и шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных — 19:25. Отметим, что на выезде они не могут победить в шести играх подряд.

    В прошлом чемпионате команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Городеи» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.

    «Динамо» после провального старта, постепенно набирают неплохие кондиции. Вполне возможно, что минчане смогут взять в предстоящей встречи максимум очков. Наши прогноз и ставка: П2. 0

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    «Городея» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 апреля 2020 года. Прогноз на «Городея» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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